男生睾丸「不平衡」別慌！差距不超過2公分、功能正常就是好蛋

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為什麼睪丸一邊大、一邊小，一邊高、一邊低是正常的呢？根據一項發表在《Journal of Anatomy》的文獻顯示，在各年齡層的統計中，右側蛋蛋的體積和重量都勝過左側蛋蛋。另外，蛋蛋夾在大腿內側中間，難免會被推擠、擠壓到合適的空間，根據統計結果，普遍上與慣用手同側的蛋蛋，位置會變得比較高。醫師表示，一般來說差距在2公分內都算正常。
泌密會客室解釋，男性常見的泌尿疾病之一「精索靜脈曲張」，90%會發生在左側蛋蛋，因為胚胎時期，蛋蛋會從腎臟附近慢慢地爬到現在的位置，右側的腎臟離下大靜脈比較近，所以右側的蛋蛋靜脈可以直接匯入下大靜脈，不需先注入右側的腎臟靜脈中；而左側的腎臟離下大靜脈比較遠，所以左側的蛋蛋回流的靜脈會先跟左側的腎臟靜脈會合，才會一起灌入下大靜脈。左側靜脈回流路徑長，血液容易受阻，就容易發生靜脈曲張。
至於男性最在乎性器官的長度、大小，感覺就跟「性能力」產生聯想，不過醫師表示，其實外型不是重點，重點在於功能正常，所以只要睾丸能正常產生精子和分泌男性荷爾蒙，以及健康沒有疾病，就是顆好蛋！
本文經 陳偉傑、羅詩修醫師 臉書粉專《泌密會客室 - 陳偉傑醫師 x 羅詩修醫師》授權報導
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