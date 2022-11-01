3成糖尿病患不知已罹病！國健署籲定期監測、控制血糖

依據國民健康署國民營養健康調查，3成以上的民眾不知道自己罹患糖尿病，但若未能及時控制血糖，可能導致合併症，今（1）日國民健康署署長吳昭軍呼籲，政府提供40歲以上的民眾免費成人預防保健服務，幫助民眾早期發現健康問題，若檢查出三高異常及代謝症候群，可及早改善，避免糖尿病及其他心血管疾病的發生。 我是廣告 請繼續往下閱讀 國際糖尿病聯盟為喚起各國對糖尿病防治的重視，同時紀念醫師班丁於1921年發現胰島素的貢獻，將其生日11月14日訂為世界糖尿病日。2021至2023年世界糖尿病日的主題為「可近的糖尿病照護(access to diabetes care)」，今年更特別強調「Education to protect tomorrow」，呼籲專業人員提供有品質的糖尿病識能教育，幫助民眾了解風險因子，以提升糖尿病人自我管理能力，降低相關合併症發生。依據國民健康署國民營養健康調查（2017-2020）顯示，20歲以上的糖尿病人自知率為6成6，3成以上的民眾不知道自己罹患糖尿病。國健署說明，由於糖尿病初期並沒有明顯症狀，多數人常等到出現多吃、多喝、多尿或體重減輕時，才發現自己有糖尿病，因無及早發現，故未能及時控制血糖，最後導致合併症的發生。國健署提醒，糖尿病人最重要的就是做好血糖管理，血糖如果控制不好，將會引起血管病變、視網膜病變、心血管疾病、腎臟病等合併症的發生，然而這些合併症的早期症狀並不明顯，需透過定期就醫及檢查，才能有效防範。吳昭軍也呼籲，政府提供40歲以上的民眾免費成人預防保健服務，幫助民眾早期發現健康問題，若檢查出三高異常及代謝症候群，可及早改善，避免糖尿病及其他心血管疾病的發生。企業盼重啟小三通 商總許舒博：兩岸皆須釋出善意 擘劃環境永續的藍圖！台灣科學節起跑、9天近千場活動打造「城鄉共好」新新竹 周江杰唱《海闊天空》拚翻轉駭客攻擊金融業 調查局與台新金控簽署MOU