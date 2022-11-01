▲ 597萬元起！全新世代 Range Rover 正式在台上市

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回顧 Range Rover 車系歷史，1970 年第一代 Range Rover Classic 問世，搭載當時最先進的 V8 鋁合金引擎與全時四輪傳動系統和碟式煞車系統，隔（1971）年即成為首款進駐巴黎羅浮宮公開展演的汽車作品。隨發展進程持續進化，1989 年成為全球首款搭載 ABS 煞車系統的 4X4 車型；1992 年領先全球，率先導入電子循跡控制系統。
1994 年第二代 Range Rover 誕生，提供長軸底盤與重新設計的半單體式車身，並升級電子氣壓式懸吊系統，至 2001 年第三代 Range Rover，首度搭載獨立氣壓懸吊系統，全面提升公路與越野能力。2012 年第四代 Range Rover 成為全球首款採用全鋁合金單體式車身的LSUV，採用先進航太工業技術打造，於輕量化與車體剛性間取得最佳平衡。2021 年全新世代 Range Rover 第五代車型正式發表，淬鍊50 年豪華休旅王者傳統，成就 Range Rover 車系史上最令人嚮往之作。
經典元素與現代美學融合
全新世代 Range Rover 車前搭載高超雕刻工藝的水晶效果日行燈，全新設計的水箱護罩搭配水平線條的鍍鉻消光下氣壩飾條延伸視覺張力，前霧燈、攝影機與雷達精巧整合於內；車側三條向後集中的線條搭配如遊艇般的車尾，亮黑色尾門飾條結合世界首創的隱藏式尾燈設計，紅色 LED 燈組僅在作動時點亮，鋁合金輪圈採用22吋規格。經典的設計元素如短前懸、蚌殼式引擎蓋、車側飾條、懸浮式車頂等也以新世代樣貌呈現。
現代精緻外型設計之下，蘊藏現代工藝結晶，考量空氣力學所設計的隱藏式手把、齊平搭接的車門與車窗，創造僅有 0.30 的風阻係數；車前全新數位 LED 頭燈使用矩陣式 LED 模組和數位光投影技術，採用高達 120 萬組微鏡片組成，透過自適應前照明功能可在車輛行駛路徑上遮擋多達 16 個物體，並可產生最遠 500m 長距離的精準光束，在不產生眩光的情況下提供最佳的前方照明；影像投射功能具備預測性主動轉向頭燈系統和動態彎道燈，更進一步提升照明效率。
全新平台挹注，成就舒適駕馭新體驗
全新世代Range Rover 採用 MLA-FLEX 車體導入混合金屬結構針對最關鍵的強度需求進行重點強化，使車身剛性提升 50%；導入尖端工程技術更將減噪效益提升 24%。受益於全新平台，全新世代 New Range Rover 標準軸車型軸距達到 2,997mm，長軸車型更達到3,197mm，得以最大化全車乘客頭、肩與膝部空間，頭等艙等級的座椅配置包含五座、行政後座；而首次於長軸距車型所提供選擇的豪華三排式 7 座配置，第三排亦能創造高達 864mm 腿部空間。
頂級車室，打造奢華移動全新標竿
外觀設計理念延伸車室，全車採多項奢華用料鋪陳，全景式電動玻璃天窗營造更為寬闊的通透視覺享受。長軸距車型雙前座座椅採頂級材質 Semi-Aniline半苯胺皮革包覆，具備 20 向電動調整，第二排椅背亦可電動角度調整，並具備 40:20:40 分離功能；雙前座含加熱、通風與記憶功能；而於第二、三排座椅也同樣具備座椅加熱功能。後座全景天窗皆具備電動遮陽簾；四區恆溫空調控制系統搭載最新的進階車室負離子系統可進行 PM 2.5 懸浮微粒過濾與二氧化碳感測功能，並結合 MeridianTM 頂級數位化音響系統。
全新世代Range Rover 前、後車門具備自動吸附緊閉功能，後尾門同樣具電動感應啟閉功能；搭載 ClearSight 車內電子後視鏡並具備自動停車輔助功能。中控台採用全新的 13.7 英吋全數位化 HD 懸浮式儀錶板與 13.1 英吋曲面觸控螢幕組成，搭載 Pivi Pro 多媒體影音娛樂系統，曲面觸控螢幕擁有觸覺回饋功能，系統兼容無線 Apple CarPlay® 與 Android AutoTM。全車資訊系統擁有多達 70 個模組可透過SOTA 進行線上更新；結合手機無線充電、車前抬頭顯示器等便利配備。
卓越性能，詮釋從容不迫的移動魅力
全新世代Range Rover 搭載 3.0L 直列六缸 MHEV Ingenium 汽油與柴油引擎兩種高效能動力，前者具備 400PS 與 550Nm 最大馬/扭力輸出，0-100km/h 僅需 5.8 秒內完成（標準軸）；後者則具備 350PS 與 700Nm 最大馬/扭力輸出，0-100km/h 於 6.1 秒即可達成。首次採用五連桿後軸結構，使 The New Range Rover 具備四輪轉向功能，後輪最大轉向可達到 7.3 度，在標準軸距的車型上創造僅 5.69m 的迴轉半徑（長軸距為5.98m）。
全新的雙閥式單筒氣壓減震系統能更有效的將車艙與路面震動之間阻絕，主動式動態控制系統可透過導航數據主動監控前方至多 3 公里的路況，預先調整避震器以保持車輛行駛時的穩定性。整合 IDD 智慧扭力分配系統、TVBB 煞車控制扭力轉換系統等底盤科技，創造更舒適與平穩的駕馭體驗。
針對全地形穿越能力，全新世代 Range Rover 搭載最先進的 Terrain Response® 2 進階全地形反應系統與 ATPC 全地形行進控制系統，前者提供包含泥濘、攀岩、涉水等多達 8 種的全地形行車模式選擇，後者則可將車輛設定至定速模式，駕駛員僅專心操控車輛行進方向；結合360 度 3D 環景顯影系統與 ClearSight 對地視野與水深監測，使車主面對不同的地貌都能從容面對，在氣壓避震的挹注之下，可使車輛達到最大 900mm 的涉水深度。
多項主被動防護科技全面搭載
先進主被動安全防護系統全面搭載，ACC 主動定速含方向盤輔助、AEB 自動煞車輔助系統、BSA 盲點偵測輔助系統、DSC 循跡動態穩定控制系統、HDC 陡坡緩降控制系統與上坡起步輔助系統、LKA 車道維持輔助系統、TPMS 胎壓偵測系統、雙前座正面與側面氣囊、車側全尺寸氣囊、後座 ISOFIX 系統、駕駛注意力監控與反應系統、後方車流警示與後部碰撞預警輔助系統、乘員碰撞預警輔助，實現全方位安全防護。
全新世代 Range Rover Autobiography 旗艦車型提供更為奢華與尊榮的配置，外觀搭載 Autobiography 專屬套件，車室與頂蓬採 SV Bespoke 進階皮革內裝套件鋪陳；雙前座座椅採用頂級材質 Semi-Aniline 半苯胺皮革打造，具備 22 向電動調整功能包含頭枕 4 向調整，後排採用行政總裁座椅搭配智慧座椅控制裝置，可透過中央扶手上的 8 英吋螢幕控制空調、座椅調整、電動後車窗遮陽簾等舒適配備，亦可選配後排娛樂系統，前排椅背上的 11.4 英吋螢幕可呈現包含影音、娛樂、導航等資訊，同時具備觸覺回饋與兩個 HDMI 端口支援行動裝置進行播放。
搭載 3.0L 直列六缸 MHEV Ingenium 汽油引擎，最高極速可達 242km/h，同樣搭載 Terrain Response® 2 進階全地形反應系統，Autobiography 旗艦車型額外搭載可調式地形反應與動態設定系統。可調式地形反應可針對差速器、動力總成、轉向、牽引力控制系統、行駛控制進行進階調整並最多可以記憶 4 組個人化設定。動態設定系統則針對加速、轉向、換檔、懸吊等面向各別調整一般或駕馭模式。
正式在台上市
全新世代Range Rover 由 7,000 名開發人員花費 700 萬個工時傾力打造，經歷 26 萬項檢測，花費 14 萬個小時進行嚴苛測試，測試期間更寫下高達 120 萬公里的路試紀錄。全新世代 Range Rover 即日起正式上市，提供標準軸距 D350 SE SWB、P400 SE SWB；長軸距P400 HSE LWB、P400 HSE LWB 7 人座與 P400 Autobiography LWB 五種車型，建議售價新台幣 597 萬元起，更多購車資訊可洽詢全台授權經銷商。
|全新世代 Range Rover 建議售價
|車型
|2023年式
|Range Rover D350 SE SWB
|597萬元
|Range Rover P400 SE SWB
|597萬元
|Range Rover P400 HSE LWB
|641萬元
|Range Rover P400 HSE 7-SEAT LWB
|645萬元
|Range Rover P400 Autobiography LWB
|708萬元