2022年秋鬥發起機車遊行 由北而南逆風而行、反思民主
社運團體秋鬥今年發起機車遊行，主訴求是「逆風而行，反思民主」，今（3）日起至5日將由各社運團體代表組成的機車遊行隊伍，由台北南下至高雄、屏東各縣市議會沿途宣講，預計在5日下午於高雄市勞工局前舉辦秋鬥年度大聚會。
秋鬥團體今天在凱道舉辦記者會，宣布今年活動主訴求是「逆風而行，反思民主」，行動將由各社運團體代表組成的機車遊行隊伍，從台北南下經桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東等縣市的議會集結，宣講秋鬥團體關注的主張，包括「反黑箱，要透明」、「反惡法，要自由」、「反貪腐，要清廉」、「反徵兵，要和平」、「反過勞，要加薪」、「反迫遷，要協商」等，並邀請當地支持秋鬥理念的社運團體與候選人前來發言，批判當前黑箱政治。
秋鬥成員、世新大學社會發展研究所教授黃德北指出，過去幾年，台灣在民進黨政府絕對權力執政下，出現絕對的腐敗。民進黨黑箱統治及其網軍環伺攻擊下，台灣社會的自由空間已經日益壓縮，許多過去活躍的團體與個人面對各種敏感的議題，常常採取明哲保身的緘默態度，台灣的民主正在急速的沉淪下去。
黃德北說，秋鬥是台灣持續最久的社運團體集體行動，近年秋鬥一直逆風而行，針對台灣人民關心的重要議題，如反雙標、反毒豬、護藻礁、開放疫苗進口等敢於對政府「嗆聲」，批判現行政策及體制。今年秋鬥更以「逆風而行，反思民主」為主訴求，希望喚起台灣人民反思民主的本意，重建台灣的民主。
記者會現場聚集約20輛機車，插上象徵秋鬥的「鬥」旗，在記者會後展開為期2天的機車遊行。