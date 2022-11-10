便便有血！分不清大腸癌還是痔瘡？　醫揭「7警訊」速就醫

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痔瘡
痔瘡所致的血便通常是鮮紅色 ，鮮血可能沾附在糞便的表面或是分開。嚴重的痔瘡甚至在無排便時也會出血，噴濺在馬桶內；而狀況輕微的痔瘡則可能是擦拭後，在衛生紙上留下些許血跡。
大腸癌
患有大腸癌的血便通常是暗紅色 ，因為氧化過的血與糞便混合在一起了，有時糞便的表面還會黏有透明的黏液。
但黃郁純強調，不論出血顏色深淺，單純利用顏色當作判別是否罹患痔瘡或是癌症 ，並不是準確、可靠的方法。她指出，痔瘡除了血便之外，還可能出現常見的伴隨症狀，如肛門處有異物感 、碰觸會疼痛 、搔癢感、感覺有塊狀物從肛門脫出。
不過黃郁純警告，如果發現有以下症狀，就不能把痔瘡當作唯一診斷，建議需要進一步檢查：
1．持續有排便習慣改變超過2週以上；
2．糞便形狀變細；
3．出現黏液便；
4．經常腹脹便秘；
5．裡急後重(感覺排便排不乾淨)；
6．不明原因體重快速減輕；
7．不明原因貧血。
黃郁純說明，「 大腸直腸癌 」在初期時幾乎沒有症狀，又是台灣癌症發生率排行榜第一的癌症，並有逐年年輕化的趨勢，而在2018年時，美國腸胃學會已將建議修改成自45歲起都應該接受大腸癌篩檢 。所以辨認是否罹患大腸癌最好的方式，就是不論有無症狀，皆定期接受大腸鏡檢查 。
黃郁純再次提醒，血便並不可怕，可怕的是我們誤解或輕忽它，要早期診斷出血原因才能“腸”保健康！
本文經 黃郁純醫師 臉書粉專《痔零姊姊 黃郁純醫師 良好生活 I 大腸直腸肛門外科女醫 痔瘡手術》授權報導
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