便便有血！分不清大腸癌還是痔瘡？　醫揭「7警訊」速就醫

便便有血！分不清大腸癌還是痔瘡？　醫揭「7警訊」速就醫
便便有血！分不清大腸癌還是痔瘡？　醫揭「7警訊」速就醫

每日健康-每日都做得到的健康

2022-11-10 12:30:41

每當有名人因腸癌逝世的消息上報，就會有許多民眾感到恐慌，一旦發現自己有血便就開始懷疑會不會也患有腸癌，因而紛紛上診求助。不過外科醫生表示，也有些病患在遇到血便並伴隨幾個可疑症狀時，卻認為自己應該只是痔瘡而拒絕或拖延醫生的建議進行進一步大腸鏡檢查。

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外科醫師黃郁純在臉書粉專《痔零姊姊 黃郁純醫師 良好生活 I 大腸直腸肛門外科女醫 痔瘡手術》發文分享，到底血便是大腸癌還是痔瘡，民眾是可以從便便的一些特徵來初步辨別的：

黃郁純醫師 授權提供
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痔瘡

痔瘡所致的血便通常是鮮紅色 ，鮮血可能沾附在糞便的表面或是分開。嚴重的痔瘡甚至在無排便時也會出血，噴濺在馬桶內；而狀況輕微的痔瘡則可能是擦拭後，在衛生紙上留下些許血跡。

大腸癌

患有大腸癌的血便通常是暗紅色 ，因為氧化過的血與糞便混合在一起了，有時糞便的表面還會黏有透明的黏液。

但黃郁純強調，不論出血顏色深淺，單純利用顏色當作判別是否罹患痔瘡或是癌症 ，並不是準確、可靠的方法。她指出，痔瘡除了血便之外，還可能出現常見的伴隨症狀，如肛門處有異物感 、碰觸會疼痛 、搔癢感、感覺有塊狀物從肛門脫出。

不過黃郁純警告，如果發現有以下症狀，就不能把痔瘡當作唯一診斷，建議需要進一步檢查：

1．持續有排便習慣改變超過2週以上；

2．糞便形狀變細；

3．出現黏液便；

4．經常腹脹便秘；

5．裡急後重(感覺排便排不乾淨)；

6．不明原因體重快速減輕；

7．不明原因貧血。

黃郁純說明，「 大腸直腸癌 」在初期時幾乎沒有症狀，又是台灣癌症發生率排行榜第一的癌症，並有逐年年輕化的趨勢，而在2018年時，美國腸胃學會已將建議修改成自45歲起都應該接受大腸癌篩檢 。所以辨認是否罹患大腸癌最好的方式，就是不論有無症狀，皆定期接受大腸鏡檢查 。

黃郁純再次提醒，血便並不可怕，可怕的是我們誤解或輕忽它，要早期診斷出血原因才能“腸”保健康！

本文經 黃郁純醫師 臉書粉專《痔零姊姊 黃郁純醫師 良好生活 I 大腸直腸肛門外科女醫 痔瘡手術》授權報導

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