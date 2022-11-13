台中魚市場「煮好魚小講堂」 百大名廚鄧玲如開講國產魚

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而為讓國人對本土水產有充分認識，台中魚市場攜手漁業署致力推廣優良國產魚品，邀請百大名廚鄧玲如，擔任煑魚所行政主廚及講師，用新鮮開辦「食魚文化煮好魚小講堂」，預計開辦六堂課程，每堂16人小班教學，第一堂於今日登場，主題是「法式紙包新社菇菇午仔魚」，三小時課程，學員們學習興致高昂，師生互動熱絡。
鄧如玲是台灣百大名廚之一，進入餐飲業逾17年，從小小鍋貼起家，人稱「鍋貼天后」，是台中特色美食之一。鄧如玲擅長以在地特產入菜，變化出台、客、江浙融合的創意菜餚。小講堂預計開辦六堂課程，分別採用石斑魚、金目鱸、虱目魚、台灣鯛、午仔魚、金鯧等六種國產養殖鮮魚，教導學員如何用簡單的料理方式，在餐桌上呈現出美味佳餚。
黃瑞呈表示，這些國產魚貨常讓家庭主婦頭痛，不知如何烹調，但在鄧玲如主廚巧手下，運用淺顯易懂又容易上手的廚藝，讓民眾輕鬆學廚藝，例如一道台灣鯛料理，用高溫油炸到兩面金黃焦脆，再淋上特調糖醋醬汁，撒上新鮮蔥花，一道美味料理就能端上桌。黃瑞呈笑說，就是這麼容易，快來打包廚藝帶回家，用美食征服家人的胃。
「食魚文化煮好魚小講堂」新鮮開跑，小班制讓參與民眾與主廚有更多互動，進而體驗烹飪樂趣。食魚文化煮好魚小講堂。報名專線：04-23898813 洽 許小姐/胡先生。網路報名：台中魚市場-煑魚所《食魚文化煮好魚》小講堂報名表 (google.com)