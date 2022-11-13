台中魚市場「煮好魚小講堂」 百大名廚鄧玲如開講國產魚

台中魚市場是中台灣最大海鮮魚貨交意平台，秉持傳統也不斷創新，首創複合式廚藝教室，邀請百大名廚鄧玲如擔任煮魚所行政主廚，今日開辦「食魚文化煮好魚小講堂」，教導消費者如何烹調鮮魚料理，進而了 解食魚文化與正確魚類新知，用學習以及美食料理，打造 台中魚市場嶄新樣貌。首次開課迴響熱絡，一堂16人小班教學，開放報名即告秒殺。

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▲台中魚市場「煮好魚小講堂」，邀百大名廚鄧玲如開講國產魚。（圖／魚市場提供）

台中魚市場總經理黃瑞呈表示，臺灣四面環海，魚業資源豐沛，近百年來台中魚市場承載著幾代人魚貨買賣回憶。只是，隨著飲食文化演進，魚市場經營傳統魚貨交易外，也不斷創新力求永續發展。其中，為深耕食魚文化， 魚市場首創複合式廚藝教室， 積極推動在地食農教育，傳達食魚知識，讓台中魚市場不只是販售海鮮魚貨的集貨場所，更是學習食魚文化的教育場所。

▲台中魚市場「煮好魚小講堂」，首堂由百大名廚鄧玲如教授午仔魚法式烹調。（圖／魚市場提供）

而為讓國人對本土水產有充分認識，台中魚市場攜手漁業署致力推廣優良國產魚品，邀請百大名廚鄧玲如，擔任煑魚所行政主廚及講師，用新鮮開辦「 食魚文化煮好魚小講堂」 ，預計開辦六堂課程，每堂16人小班教學，第一堂於今日登場，主題是「 法式紙包新社菇菇午仔魚」，三小時課程，學員們學習興致高昂，師生互動熱絡。

鄧如玲是台灣百大名廚之一， 進入餐飲業逾17年，從小小鍋貼起家，人稱「鍋貼天后」，是台中特色美食之一。鄧如玲擅長以在地特產入菜，變化出台、客、江浙融合的創意菜餚。小講堂預計開辦六堂課程，分別採 用石斑魚、金目鱸、虱目魚、台灣鯛、午仔魚、金鯧等六種國產養殖鮮魚，教導學員如何用簡單的料理方式，在餐桌上呈現出美味佳餚。

▲台中魚市場「煮好魚小講堂」，由百大名廚鄧玲如開講六種國產魚烹調法。（圖／魚市場提供）