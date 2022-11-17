腦中風治療打了rTMS就不能做復健？有什麼禁忌？　專科醫解析

腦中風治療打了rTMS就不能做復健？有什麼禁忌？　專科醫解析
腦中風治療打了rTMS就不能做復健？有什麼禁忌？　專科醫解析

健康醫療網

2022-11-17 16:31:00

【健康醫療網／記者王冠廷報導】中風是導致失能和死亡的重要原因，許多人中風後幾個月，仍留下許多後遺症，大幅提高照顧難度，並嚴重影響生活品質。而中風復健訓練是辛苦漫長的過程，現行的物理治療、職能治療、語言治療對於運動、語言、和吞嚥的恢復非常重要，然而如何讓病人恢復的狀況更有效率，許多研究正如火如荼進行中，其中「重覆式經顱磁刺激」 (rTMS) 正是其中之一。

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rTMS應用廣泛　非侵入性刺激大腦

國泰綜合醫院復健科主任塗雅雯說明，rTMS是一種無痛的非侵入性大腦刺激工具，應用非常廣泛，除了最早核准於憂鬱症，另也有研究針對纖維肌痛症、神經根病變疼痛和帕金森氏症的運動功能。

rTMS不僅直接調控刺激處的大腦皮質活性，也影響大腦其他非直接刺激的位置。rTMS的刺激頻率會影響調控效果，高頻率會促進，低頻率則是抑制，另有theta burst模式，分間歇性與持續性，分別是促進與抑制的效果。

rTMS治療中風後遺症　肢體動作有進步

根據國外的研究結果，rTMS刺激後，部分中風患者的急性期和慢性期病患的手指和上肢精細動作進步，急慢性期病人的行走速度增加，吞嚥部分的dysphagia rating scale量表分數增加甚至持續到4週，失語症的亞急性與慢性期有正面效果，半側忽略的情形也在rTMS刺激後有不同的立即與長期效果，中風後的中樞性疼痛在rTMS刺激後緩解。

國泰綜合醫院復健科主治醫師郭家瑜提及，但各文獻也都不約而同提到，如何針對每位病人的病況，中風後是急性期、亞急性期、或慢性期，挑選最適合的rTMS刺激模式與參數，以期達到最佳效果，目前並沒有統一定論 ，仍需更多研究探索。

常見rTMS問題　一次解答

Q1、打了rTMS後就能不做復健嗎？不行！rTMS的目的是讓學習結果最佳化，而非取代傳統的物理、職能、語言治療，事實上不論是針對手部精細動作、腳的行走功能、語言表達、或是吞嚥訓練，大多研究都是復健訓練前搭配rTMS刺激，以期達到更好的訓練效果。

Q2、rTMS有什麼禁忌症？頭部有金屬植入物、裝人工電子耳、裝心臟節律器、或曾經癲癇發作的人，不建議做rTMS。

Q3、rTMS會有什麼副作用嗎？統計上rTMS的副作用多半很輕微而且是暫時的，例如：頭暈、頭痛、短暫聽力受損，較嚴重的癲癇誘發則非常罕見。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55762

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