青民協辦18歲公民權特展　數十件跨世代物品展現青春

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18歲公民權推動聯盟行動總指揮、青民協理事長張育萌分享，會特別在台中辦理18歲公民權特展，是因為18歲公民權的推動和台中密切相關。像是台中市長盧秀燕過去擔任立委期間，就2度提案18歲公民權，本次也特別捐出自己18歲的照片，放在展覽中。除此之外，本屆立委第一個提案18歲公民權修憲案的，也是台中的立委江啟臣。
張育萌說，因為在放送局舉辦，特別選擇以聲音為主題，展區中更有一區以「青年發聲」為題，紀錄台灣一路以來，青年為了自己的權益、為社會挺身而出，勇敢發聲的模樣，像是在校園性平事件發生時所舉的標語手舉牌，或者是當時寫下的校刊，還有2022年，全台灣來自各地的青年夥伴，一起為了18歲公民權，在街頭倡議，做出各種行動努力的身影。
青民協期待透過展覽，不只讓社會聽見不同世代的共鳴與聲響，更看見台灣歷史上青年勇敢發聲，為了自己爭取權益，守護民主的行動，並呼籲民眾一起投下18歲公民權修憲複決同意票。
民進黨台中市議員黃守達表示，在推動18歲公民權時，他希望大家也能了解青年在文化面向的影響和意義。像他自己的青春，絕大部分都是在街頭度過，從野草莓學運到反國光石化等，看見了年輕人願意選擇挺身而出的勇氣。
國民黨台中市議員候選人林霈涵的助理表示，18歲公民權的爭取已經非常多年，能夠走到公民複決相當不容易，11月26日一定要支持青年，同意18歲公民權修憲複決。
台中一中學生紀中御認為，公共政策不應該只有大人決定，也不應該只受到政治意識形態的影響，青年能夠以青年的角度觀察，例如交通政策對學生的影響，是否真的讓上下學的生活變得更便利，通過18歲公民權，才能讓未來有更多友善青年的政策被提出。
今天記者會後，跨黨派的市議員候選人與青年共同參觀「偷偷跟你說 我的青春長這樣」18歲公民權特展，展物從黑白的老照片到拍貼照、黑金剛到觸控手機，許多展品都能看出時代的演進。
最後，張育萌邀請各黨派的市議員候選人，一起在展覽的票匭中，投下18歲公民權複決的同意票，並於投票牆上，簽下他們的姓名，宣示跨黨派共同挺18歲公民權的決心。