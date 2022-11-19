團團走了！PTT留言不捨刷一排「RIP」 盼能再見最後一面
臺北市立動物園大貓熊「團團」近日病況不穩，團隊最後共同決定讓團團在麻醉中沉睡，不要再繼續痛苦了。園方也證實，大貓熊團團在下午1時48分心跳停止，確定離世。團團去世的消息傳出後，外界深感不捨，PTT網友也湧入新聞底下留言致哀，更有許多鄉民希望團團能有一個告別式，讓大家有機會再見最後一面，送牠一程。
大貓熊團團近日癲癇多次發作，醫療照管團隊同仁雖為其施打抗癲癇藥物，但症狀仍持續間歇性地發生，在獸醫師數度補強抗癲癇及鎮定藥物後，直到早上7點3分癲癇症狀才暫歇，而團隊評估後認為團團的病況已不可逆，無法再有品質地自主生活，最後共同決定讓團團在麻醉中沉睡，團團在下午1時48分心跳停止，確定離世。
有網友將相關新聞轉貼到PTT，大家紛紛湧入在底下留言回覆說，「RIP」、「給了很多小朋友回憶」、「希望能安葬在台灣」、「又少了一項童年回憶」、「好好休息，願能在天堂的林野中自由生活」。
另外也有網友好奇詢問，「不知道木柵動物園會不會幫團團辦告別式開放民眾悼念？」動物園發言人曹先紹則表示，團團的所有權在台北，遺體會保留部分或全部的皮毛、骨骼做標本，但會不會開放舉辦給民眾參加悼念的告別式，還在討論中，會接納各方意見，目前尚未定案。（編輯：倪浩軒）