湖口王爺壟親子同樂會 周江杰到場看客語布袋戲

這項由九讚頭文化協會主辦，新竹縣體育會定向越野委員會、中華民國定向越野協會、新竹法扶基金會新竹分會、兒童鐵道美術館、新豐假日市集、隨心索芋觀光農場、馨流畫飲共同協辦的活動，吸引不少家長帶著孩子來參加，場面熱鬧溫馨。
周江杰到場後，先是公開簽署反湖口生命園區承諾書，然後到二手市集區和大家打招呼拜票，最後到舞台前區和在場親子一起看客家布袋戲劇團「山宛然」以客語演出「武松打虎」。
現場活動除了透過客語布袋戲的演出，讓兒童認識布袋戲、體現文化藝術的日常，還有兒童鐵道美術館長期帶著繪本走進13鄉鎮，湖口場全程以海陸腔來說故事，營造母語友善環境，親子手作體驗進探索自然環境，了解人與土地的關係；全民健康運動親子定向越野闖關，親子同樂之餘還能鍛鍊體能，培養方向感，以及在地美食分享、尋寶二手市集活動。
周江杰也表示，目前的新竹縣政府對於非城市地區的重視程度不夠，他當選上任後，希望城鄉之間能共好共榮，湖口鄉是新竹縣第三大鄉鎮，工業區也有就業機會，希望在湖口鄉能有比較好的親子活動和遊憩空間，可惜的是，目前湖口一座特色公園都沒有，他未來會和議員何建樺合作，推動建設湖口特色公園，讓更多文化的特色、素養能融入公園，讓孩子能夠認識地方，去玩也去學。
周江杰表示，湖口王爺壟運動公園，是踏出竹北少數新的運動空間，特別是在人口日益成長的湖口，更是難得一見，直到今年4月才啟用完成，更遑論共融公園、親子館…等友善兒童的空間。新竹縣十三鄉鎮的親子公共空間，長期以來多半設置在竹北市，其他鄉鎮的家長與各界都殷殷期盼，在自己居住的城市，能有方便親近的親子公共空間，不少縣市的親子館還設有：兒童五感開發、兒童探索課程、親職教育…課程。期待年輕的新竹縣，設置出更多友善兒童的空間，讓竹縣的兒童，竹縣的父母擁有更多的育兒資源，全都可以一起體驗在地生活的美好，讓每個鄉鎮都能有專門屬於兒童的親子空間！
活動最後，周江杰與何建樺也一起呼籲，反對湖口再建設一座大型生命園區，11/26就是湖口鄉親決定未來的重要時刻，希望湖口鄉親能夠做出選擇，讓湖口成為一個更適合民眾生活的城市。
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