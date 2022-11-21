台泥達和航運簽訂新造環保水泥船　估2025年Q1加入營運

▲台泥企業團所屬達和航運舉行水泥專用船新造船簽約儀式，由台泥董事長張安平與丸紅商社航空船舶本部副本部長中川聡共同簽署。（圖／台泥提供）
▲台泥企業團所屬達和航運舉行水泥專用船新造船簽約儀式，由台泥董事長張安平與丸紅商社航空船舶本部副本部長中川聡共同簽署。（圖／台泥提供）

記者許家禎／台北報導

2022-11-21 19:09:49

台泥企業團所屬達和航運今（21）日與日本四國新來島造船廠舉行水泥專用船新造船簽約儀式。這是達和航運近三年購入的第三艘新式環保水泥船，預計於2025年第1季交付加入營運。未來隨著新造船與岸電設備的導入，搭配和平港、台中港及高雄港港站系統上線，預估2025年可削減二氧化碳排放量近2,806噸，節約燃油約2,356噸。

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台泥企業團近年來積極開展綠色轉型，達和航運透過推動數位智能化船隊管理、以及綠色港埠加入節能減碳的行列，自2020年起分階段完成船、岸端岸電系統建置，在船舶靠泊期間透過電纜連接使用岸上台電電源，進而暫停船上燃油發電機的使用，透過「以電代油」，降低屬輪泊港期間污染物排放量，從而改善港口空氣品質，推動綠色運輸。

2021年岸電使用效益，二氧化碳排放量減少約197.4噸，並降低燃油耗用約134噸，未來隨著新造船與岸電設備的導入，搭配和平港、台中港及高雄港港站系統上線，預估2025年可削減二氧化碳排放量近2,806噸，節約燃油約2,356噸，有效達成節能減碳目標，為環境永續貢獻心力。

台泥企業團張安平董事長表示：「作為世界公民，我們只有一個國籍地球，我們應該要盡力降低二氧化碳排放。全球貿易近90%是仰賴海上船舶運輸，我們的港口與新造水泥船都有要求加設岸電，當船舶靠泊後，不需要使用船上的燃油發電機，因此可以大幅降低二氧化碳及溫室氣體排放。期望到2025年、2030年，甚至 2050年，都可以在船及設備上更優化，持續朝節能減碳邁進，也期待船廠可以設計出更環保有效率的船舶，一起對世界有所貢獻。」

達和航運新式環保水泥船預計於2025年第1季交付加入營運。達和積極投入船隊汰舊換新計畫，與日本知名造船大廠合作導入節能環保船型，近5年來已購置3艘新式水泥專用船與7艘新式散裝船加入營運，減排能效優於國際環保法規標準，大幅提升船隊競爭力。

達和航運目前船隊平均船齡僅6年，相較於全球平均10年以上的船齡具有年輕化船隊的優勢，未來新造水泥專用船的加入更將提升整體營運效力及業績。達和航運新造水泥船在節能減碳、環境友善及營運效率表現，都較舊有船型優異。

新造船將採用全封閉型氣力式水泥裝、卸貨系統，避免粉塵外洩造成空汙，船殼採用不含有機錫、環丁烴成分之低阻力防污漆，不僅對海洋環境友善，更可節省約3%燃油消耗量。新造船也導入高效能俥葉、加速環與不對稱鰭翼等船舶流體節能裝置，採用前瞻劍形船艏與低風阻船體線形，大幅減少水下與空氣阻力，主機採用全電子控制柴油主機，透過電腦系統控制自動調整工作參數，確保船舶處於最佳推進效率。經計算，新造船的能源效率設計指數 (EEDI) 符合第二階段標準，較參考基準值降幅可達20.1%，日燃油消耗率較前一代水泥船減少7.8%。

台泥企業團與達和航運建置的岸電系統第一期已於2020年完成達洋輪、和平港建置工程並啟用，第二期除今2022年完成達斐輪加改裝工作，並將接續於2023年底前完成台中、高雄兩港岸電設施建置。未來隨著新造船與岸電設備的導入，搭配和平港、台中港及高雄港港站系統上線，預估2025年可削減二氧化碳排放量近2,806噸，節約燃油約2,356噸，有效達成節能減碳目標，為環境永續貢獻心力。


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