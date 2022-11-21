台泥達和航運簽訂新造環保水泥船　估2025年Q1加入營運

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2021年岸電使用效益，二氧化碳排放量減少約197.4噸，並降低燃油耗用約134噸，未來隨著新造船與岸電設備的導入，搭配和平港、台中港及高雄港港站系統上線，預估2025年可削減二氧化碳排放量近2,806噸，節約燃油約2,356噸，有效達成節能減碳目標，為環境永續貢獻心力。
台泥企業團張安平董事長表示：「作為世界公民，我們只有一個國籍地球，我們應該要盡力降低二氧化碳排放。全球貿易近90%是仰賴海上船舶運輸，我們的港口與新造水泥船都有要求加設岸電，當船舶靠泊後，不需要使用船上的燃油發電機，因此可以大幅降低二氧化碳及溫室氣體排放。期望到2025年、2030年，甚至 2050年，都可以在船及設備上更優化，持續朝節能減碳邁進，也期待船廠可以設計出更環保有效率的船舶，一起對世界有所貢獻。」
達和航運新式環保水泥船預計於2025年第1季交付加入營運。達和積極投入船隊汰舊換新計畫，與日本知名造船大廠合作導入節能環保船型，近5年來已購置3艘新式水泥專用船與7艘新式散裝船加入營運，減排能效優於國際環保法規標準，大幅提升船隊競爭力。
達和航運目前船隊平均船齡僅6年，相較於全球平均10年以上的船齡具有年輕化船隊的優勢，未來新造水泥專用船的加入更將提升整體營運效力及業績。達和航運新造水泥船在節能減碳、環境友善及營運效率表現，都較舊有船型優異。
新造船將採用全封閉型氣力式水泥裝、卸貨系統，避免粉塵外洩造成空汙，船殼採用不含有機錫、環丁烴成分之低阻力防污漆，不僅對海洋環境友善，更可節省約3%燃油消耗量。新造船也導入高效能俥葉、加速環與不對稱鰭翼等船舶流體節能裝置，採用前瞻劍形船艏與低風阻船體線形，大幅減少水下與空氣阻力，主機採用全電子控制柴油主機，透過電腦系統控制自動調整工作參數，確保船舶處於最佳推進效率。經計算，新造船的能源效率設計指數 (EEDI) 符合第二階段標準，較參考基準值降幅可達20.1%，日燃油消耗率較前一代水泥船減少7.8%。
台泥企業團與達和航運建置的岸電系統第一期已於2020年完成達洋輪、和平港建置工程並啟用，第二期除今2022年完成達斐輪加改裝工作，並將接續於2023年底前完成台中、高雄兩港岸電設施建置。未來隨著新造船與岸電設備的導入，搭配和平港、台中港及高雄港港站系統上線，預估2025年可削減二氧化碳排放量近2,806噸，節約燃油約2,356噸，有效達成節能減碳目標，為環境永續貢獻心力。