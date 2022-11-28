聖誕節前抽大獎！34品牌優惠整理包 100元抽iPhone 14

年末超多購物優惠回饋消費者，不只百貨公司週年慶強強滾，加上雙11、黑五購物節，其實不用搶不用急，聰明消費過好生活，就能在聖誕節前抽大獎。「2022 Chill Go疫期共創新生活」即日起至12/20，一次號召34個品牌釋出實體店家購物好康，只要累積花費達100元就能抽最新上市的iPhone 14 Pro Max 512GB特別獎，特獎則是BOSE音箱及DYSON吹風機，頭獎也有TAKASHIMA高島按摩沙發椅，還有品牌購物金20,000元禮券、200杯摩斯咖啡等價值近百萬獎品會送出，一篇看懂優惠亮點整理包，倒數22天要搶要快。
最多人期待的當然是活動期間內，民眾前往34個合作品牌消費，累積登錄發票達100元即可抽iPhone 14 Pro Max 512GB、BOSE Bass Module 700無線低音箱、DYSON吹風機Supersonic HD08及TAKASHIMA高島愛舒服iVoz沙發椅A-5202等大獎；舉例累計消費達1000元，即可享10張抽獎券，每個人最高可擁有100次抽獎機會。另外還有二獎TYREPLUS馳加20000元網路商店購物金、KERAIA克萊亞20000元禮券，三獎大學眼鏡大學i行動手機鏡片、摩斯漢堡摩斯咖啡200杯，四獎則是A.S.O阿瘦皮鞋負離子系列－健康好眠被、Leeco禮客5,000元貴賓券等，超多獎項總價值近百萬。
而且34個品牌從民眾常去的便利商店、速食餐廳、手搖飲到百貨通路通通有，包括全家便利商店、麥當勞、摩斯漢堡、肯德基、必勝客、頂呱呱、Sharetea歇腳亭、天仁茗茶、怡客咖啡、御奉、三商巧福、鬍鬚張、Q Burger、新東陽、金格 KONIG、MAMAK檔星馬料理、勝博殿、檀島香港茶餐廳、東京油組総本店、Global Mall環球購物中心、禮客Outlet、TAKASHIMA高島、曼都、麗嬰房、克萊亞、鞋全家福、阿瘦皮鞋、En Route昂路名鞋館、金石堂、杏一醫療、TYREPLUS馳加、大學光學、BAG TO YOU百達遊、Traveler旅行者。