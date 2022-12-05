20年來僅有化學治療　免疫療法為小細胞肺癌突破瓶頸

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傳統化學治療加上免疫療法成治療主力臺中榮民總醫院肺癌整合照護暨研究中心曾政森主任解釋，小細胞肺癌擴散期的主流療法原多以化學治療為主，隨著免疫療法問世，發現合併化學治療及免疫療法效果較佳，開始成為治療主力。而根據研究數據顯示，免疫療法合併化學治療針對擴散期的小細胞肺癌，可有效提高一年存活率，兩年及三年存活率也比過去進步許多。
曾政森主任進一步解釋，人體的免疫系統本身就具有抵抗外來或有害物質如細菌和病毒侵犯的能力，但因癌細胞很擅長偽裝，透過與免疫細胞上的PD-1受體接觸後，傳遞抑制訊號，並使免疫細胞無法辨認癌細胞，進一步躲過免疫系統的攻擊。而所謂「免疫療法」則是透過各種方式增強並活化病患的免疫系統，識破癌細胞的偽裝，阻斷其反辨認機制，讓患者利用自身的免疫反應來殺死癌細胞。
免疫療法搭配化學治療 增加患者存活率免疫療法治療有不同的類型，目前肺癌以通過免疫檢查點的機制被認為是改善臨床癌症治療的有效方法。曾政森主任強調，免疫檢查點抑制劑能阻擋PD-L1與PD-1的鍵結，減少腫瘤細胞對免疫細胞抑制的作用，重新啟動體內免疫系統；當大量的免疫細胞開始增生和聚集成大軍，就會攻擊癌細胞，以此達到治療癌症的效果。
針對擴散期小細胞肺癌治療的臨床試驗研究顯示，擴散期小細胞肺癌接受化學治療搭配免疫治療與單獨化學治療比較結果顯示，PD-L1免疫療法搭配化學治療能夠有效延長擴散期小細胞肺癌患者的存活期，三年存活率明顯較單獨化學治療高，這對小細胞肺癌患者來說，無疑是一個新的治療曙光。科技不斷進步，治療方式也一直更新，曾政森主任鼓勵小細胞肺癌患者，不論是何種期別，都可與醫師討論出最適合自身的治療方式，同時也提醒民眾預防勝於治療，應避免抽菸或及早戒菸以遠離香菸的危害。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55684
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