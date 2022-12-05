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20年來僅有化學治療　免疫療法為小細胞肺癌突破瓶頸

20年來僅有化學治療　免疫療法為小細胞肺癌突破瓶頸
20年來僅有化學治療　免疫療法為小細胞肺癌突破瓶頸

健康醫療網

【健康醫療網／記者陳蘊晨報導】65歲的張男是個老菸槍，近三個月來咳嗽不斷，起初以為是抽菸習慣造成的氣管過敏，加上也無其他身體病痛就不太理會，直到被妻子拖到醫院進行檢查，才發現雙肺有異常腫瘤；進一步電腦斷層及氣管鏡切片檢查後，證實為小細胞肺癌。隨即聽從醫師建議接受化學治療合併免疫療法，經過7個多月的療期，腫瘤不但縮小超過一半，衍生的副作用也不高，對身體好轉燃起了希望．．．

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小細胞肺癌素有「發現多晚期、惡化快、易轉移、易復發」等四大特點，超過七成的病人在診斷時就已是晚期階段，加上過去二十年治療無進展，病人五年存活率僅6％。抽菸是造成小細胞肺癌最主要的危險因子，接近九成的小細胞肺癌患者都是長期抽菸的老菸槍，其它可能的危險因子還包括接觸環境中的致癌物質及某些特定的基因變異等。

傳統化學治療加上免疫療法成治療主力

臺中榮民總醫院肺癌整合照護暨研究中心曾政森主任解釋，小細胞肺癌擴散期的主流療法原多以化學治療為主，隨著免疫療法問世，發現合併化學治療及免疫療法效果較佳，開始成為治療主力。而根據研究數據顯示，免疫療法合併化學治療針對擴散期的小細胞肺癌，可有效提高一年存活率，兩年及三年存活率也比過去進步許多。

曾政森主任進一步解釋，人體的免疫系統本身就具有抵抗外來或有害物質如細菌和病毒侵犯的能力，但因癌細胞很擅長偽裝，透過與免疫細胞上的PD-1受體接觸後，傳遞抑制訊號，並使免疫細胞無法辨認癌細胞，進一步躲過免疫系統的攻擊。而所謂「免疫療法」則是透過各種方式增強並活化病患的免疫系統，識破癌細胞的偽裝，阻斷其反辨認機制，讓患者利用自身的免疫反應來殺死癌細胞。

免疫療法搭配化學治療　增加患者存活率

免疫療法治療有不同的類型，目前肺癌以通過免疫檢查點的機制被認為是改善臨床癌症治療的有效方法。曾政森主任強調，免疫檢查點抑制劑能阻擋PD-L1與PD-1的鍵結，減少腫瘤細胞對免疫細胞抑制的作用，重新啟動體內免疫系統；當大量的免疫細胞開始增生和聚集成大軍，就會攻擊癌細胞，以此達到治療癌症的效果。

針對擴散期小細胞肺癌治療的臨床試驗研究顯示，擴散期小細胞肺癌接受化學治療搭配免疫治療與單獨化學治療比較結果顯示，PD-L1免疫療法搭配化學治療能夠有效延長擴散期小細胞肺癌患者的存活期，三年存活率明顯較單獨化學治療高，這對小細胞肺癌患者來說，無疑是一個新的治療曙光。科技不斷進步，治療方式也一直更新，曾政森主任鼓勵小細胞肺癌患者，不論是何種期別，都可與醫師討論出最適合自身的治療方式，同時也提醒民眾預防勝於治療，應避免抽菸或及早戒菸以遠離香菸的危害。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55684

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