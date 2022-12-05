成長是苦痛的！大貓熊圓寶開始獨立訓練 母女生活將倒數
2020年6月28日出生的大貓熊「圓寶」，轉眼已經2歲又5個月大了，目前體重來到94.3公斤，她的牙齒早已經長齊，自行享用全竹大餐完全沒有問題。隨著大貓熊館場地調整及改善工程竣工，照養團隊經過各項評估之後，決定由今（12/5）天開始，漸進式地訓練圓寶獨立生活的能力。
編輯中心/綜合報導
野外的大貓熊約在1.5歲-2歲間離開媽媽，開始獨立生活。回想2015年時，保育員是在大貓熊姊姊「圓仔」530日齡（約1.5歲）時，為牠啟動漸進式的獨立訓練，經過約兩週的適應即順利和媽媽分開。反觀妹妹「圓寶」雖然早已達到可以獨立生活的年紀，但因為先前大貓熊館內生活空間不足的關係，圓寶仍暫時跟媽媽「圓圓」同居一室。近期大貓熊館場地調整及改善工程已陸續完工，不僅動物的活動空間變大了，個體調度上也更具有彈性，因此照養團隊也依循國際大貓熊專家群的建議，是時候該讓圓寶接受漸進式的獨立訓練了。
大貓熊圓寶的獨立生活訓練會延續姊姊圓仔當年的模式，白天開園期間會讓圓寶照常跟媽媽圓圓一起活動，到了晚上5點閉園後，保育員會透過食物引導的方式，讓圓寶主動走到不同的房間休息，學習獨立生活，然後再慢慢地增加母女分房的時間，這期間照養團隊會仔細地評估並觀察圓圓和圓寶的生理及心理狀況，滾動式調整每日訓練的強度，直到圓寶能習慣獨立生活。
雖然許多大貓熊粉絲心中難免不捨母女即將要分開的事實，但臺北市立動物園「野生動物健康照護與醫療小組」專家群及保育員們，同樣期望能順應動物自然的生態習性與節奏，就像小朋友遲早要改掉吃奶嘴的習慣一樣。大貓熊母女結束一起生活的日子開始倒數，民眾如果想捕捉圓寶和圓圓同框的影像，請不要再猶豫了，現在就出發前往大貓熊館吧！同時也讓我們祝福圓寶能順其自然的完成「獨立運動」。（編輯：李惠婷）