雙帥《護理師》天天吵架！「愛與戰鬥的故事」感動人心
日劇《旅行護理師》成秋季檔大黑馬，岡田將生與中井貴一在不吵不相識的同時成為護理師搭檔，完結篇收視率高達12.9%，榮登秋季檔日劇收視冠軍寶座。
記者陳雅蘭/綜合報導
《旅行護理師》是中園美保繼《派遣女醫X》系列後的最新力作，故事描述由岡田將生飾演、為某種原因從美國回到日本的那須田步，以及男星中井貴一飾演、技術熟練但看起來行蹤可疑的九鬼靜，兩人在共事過程不斷因意見不合而有摩擦，但同樣都是為病患盡心盡力。
該劇首集開出平均11.9％的收視率，並持續穩坐二位數寶座，雖然僅只有8集，但故事卻是發人深省，幽默中帶著感動，如同每集片頭的開場白「這是一部獻給所有病患和護理師的『愛與戰鬥的故事』」，獻給全天下為病患勞心勞力的護理師。
編劇中園美保表示「那須田步」與「九鬼靜」是以岡田將生和中井貴一為原型量身打造，要如何展現兩人的動與靜讓她一度苦惱，前往醫院觀察時，也見到男性護理師在同僚與病患之間所產生的優缺點，例如有時候需要搬運重物，女性護理師就很希望能有男性護理師，但有些患者反而會對男性護理師產生疑問，「為什麼來的是男性護理師？」中園美保希望能透過這部連續劇，重新讓世人認識男性護理師的重要與必要性。《旅行護理師》全劇8集已在friDay影音上架。