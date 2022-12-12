檳榔廢園轉作補助「每公頃最高25萬」 全年開放申請

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農糧署表示，舉凡平地或山坡地種植檳榔的農牧用地皆可參與檳榔廢園及轉作，受理時間為112年1月1日起至114年12月31日止，全年皆可申請，有意願申請的檳榔農友可攜帶身分證及農地所有權狀等資料，向土地所在地鄉鎮、市、區公所申請。
農糧署提到，為配合農時及維護農友收益，並提升經營彈性，農友可選擇廢園轉作同時進行或先種植轉作作物再廢園，參與檳榔廢園可補助每公頃15萬元，倘又轉作推薦作物，在山坡地範圍內可再補助田間管理費每公頃10萬元，合計補助25萬元；山坡地範圍外補助田間管理費每公頃5萬元，合計補助20萬元。
如果農友為經營需要得分年到至多3年執行廢園轉作，農糧署進一步解釋，為符合多元化消費需求及提高農友參與意願，針對轉作品項均有滾動檢討，轉作作物是經試驗改良場所，或中央與地方政府共同推薦無產銷之虞並符合適地適種，且有契作收購的作物，目前推薦作物包括油茶、油柑、綠竹筍、茶、咖啡、可可、羅漢松、牛角瓜、黃梔子、牛樟、獼猴桃、酪梨、山竹、榴槤、紅毛丹、板栗、新興柑桔類、牛奶果及臺灣香檬等19項作物，任農友選種。
農糧署提醒，嚼食檳榔有害健康，農友廢除檳榔園不僅有利國人健康，轉作後更可增加多元收益。另為加速縮減種植面積，將持續加強從各面向向消費者宣導嚼食檳榔對健康危害，從根本減少消費需求。