年紀輕輕就HER2乳癌！未來路長　預防復發是關鍵

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3成HER2乳癌患者10年內復發 「高風險族群」當心了收治案例的林新醫院乳房外科吳玉婷醫師指出，HER2乳癌在研究中發現，約有3成患者會在10年內復發，因此屬於需要積極治療的族群。HER2乳癌的標準治療，是在術前進行輔助治療後，再執行手術切除腫瘤，爲降低未來復發率，手術後需再接續1年的術後輔助治療，儘可能削減殘存的腫瘤細胞。
吳玉婷醫師進一步表示，醫學上將「有淋巴結轉移」、「腫瘤大於2公分」、「前導型標靶治療後若手術仍有殘存癌細胞」的HER2乳癌患者，定義爲未來復發率較高的「高風險族群」，徐小姐正符合了以上條件。
晚期腦轉轉移最棘手 早期開始來預防晚期的HER2乳癌，常見轉移至腦部、骨骼、肺部及肝臟，其中最棘手的就是腦轉移治療。吳醫師解釋，爲保護腦部免受外來物侵害，腦部的「血腦屏障（Blood-brain barrier, BBB）」形成一道防線，癌症能轉移，藥物卻不容易抵達。而新一代小分子藥物，相交於一般傳統大分子藥物，更能穿透BBB，除了晚期能治療腦轉移，在早期強化輔助治療方面，除了能降低復發率，還有降低前導型標靶治療後若手術仍有殘存癌細胞的患者76%腦轉移及死亡的風險。
吳醫師解釋，強化輔助治療是療程爲期1年、給藥方式爲每日口服一次的新一代小分子標靶藥物，透過穿透癌細胞膜，阻斷下游訊號傳遞，阻止癌細胞增生，進而達成抑制癌症的效果。由於腦轉移治療不易，因此預防腦轉移是早期患者需要留意的關鍵。
微創真空抽吸提早診斷出多發或對側乳癌像徐小姐這樣的單側乳癌患者不少，吳醫師提醒，乳癌患者單側乳房組織，甚至對側乳房都可能有其他的囊腫，建議全部腫瘤都進一步切片檢查是否爲惡性腫瘤，目前有微創真空抽吸的手術方式，可以達到很好的治療及診斷效果。許多女性都相當懼怕就醫，醫師表示，不要等到乳房出現明顯異狀才就醫，及早就醫才有機會提高疾病存活率。若是因男醫師看診感到害羞，目前也有越來越多女醫師能提供協助，希望廣大女性能更正視自己的乳房健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56091
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