任容萱遠赴蘭嶼當轉學生 划獨木舟「不慎翻船」掉進海
任容萱近來參加三立實境節目《回到小學那一天》，到最遠的小學蘭嶼椰油國小擔任轉學生，也是這次10所學校中唯一的離島小學。校園緊臨著海洋，在操場跑步身旁就是大海，除了有達悟族的民俗特色課，學校課程也設計了屬於達悟族的生活體驗，包括獨木舟、達悟族小飛魚展演隊、海上游泳課，讓都市女孩任容萱大開眼界。
記者侯家瑜/綜合報導
任容萱表示自己在小學時期個性很開朗，有很多朋友，但不知從何時變成不會聊天，也害怕交朋友，所以這次敞開心扉與小同學相處，而同學們一見到任容萱嘴巴就沒停過，她開玩笑說自己叫熱融膠，融化了同學。而在任容萱印象中的課程都必需在教室完成，但這次她2天上課卻全在海邊，最特別就是划獨木舟課程，同學一直提醒她不要被水母打到，女同學還問她要不要試著翻船一下，一直要任容萱站在獨木舟上，結果果真掉到海裡，最後變成「翻船訓練營」。
任容萱這次主要課程，就是要在街頭公開表演，並演唱達悟族歌曲，她第一天就臨時抱佛腳學習，為了號召人來看，還走入部落一家一家宣傳，並拜託大家出席，對於街頭演出，她笑說只要不拖累大家就好，不過這次她有機會換上蘭嶼原住民服裝，讓外界認識達悟族文化，手足舞蹈唱歌跳舞，也讓任容萱有了最難忘的一次人生體驗。