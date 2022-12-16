專訪／王可元雷射手術去性徵　為扮女生「痛到受不了」

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電影從阿嬤的喪禮揭開序幕，王可元1人單挑5人，在靈堂重頭戲狠揭爸爸、姑丈、3個姑姑的瘡疤，看似情緒層層推疊一氣呵成，其實幕後NG 10次之多，是王可元眼中的「魔王場」，因為6個演員的表演節奏都不一樣，而且人在氣頭上時會語無倫次，王可元卡詞卡到壓力山大，那場戲是演小姑姑的廖怡裬解救他，「她帶我去主景小房間說『不要緊張，我們一句一句順好』，當你覺得世界放棄你的時候，有人拉著你，很像我的家人一樣溫暖。」從小房間出來之後，王可元再拍1次就過關。
角色與原生家庭的疏離，讓王可元很有感觸，他和家人互動曾經降到冰點，「我爸口拙人善良，只會給我錢，想辦法讓我衣食無憂，但不會鼓勵，最愛我的方式是每天早起開車送我去學校，自己一臉沒睡飽，這個愛讓我覺得好蠻橫。」直到4年前才出現轉機，有一次他整理和家人的合照，唯一能找到的相片，是爸媽年輕的樣貌，「我知道他們現在不是長這樣子，原來我這麼久沒跟爸媽合照了，那次之後只要回家吃飯，我就尷尬開口說拍1張，當你不開頭的時候，這個回憶就不見了。」
王可元喜歡自己獨處，疫情期間最高紀錄1個月不出門，他坦言當時戲約被取消，心情不好的狀態下窩在家裡，沒人能找到他，「那時候慌死了，這個圈子每天都有新人出來，你不往上爬就是往下掉。」後來看到導演陳潔瑤說「我們不需要靠競爭來證明自己」，對王可元來說，這句話產生很大的幫助，讓他心情豁然開朗。
王可元也分享除了演員本職，他正在發展副業，前陣子回家告訴爸媽，原以為會被質疑，沒想到爸媽說：「弟弟加油，做自己想做的事，我們支持你。」王可元很感動：「我從來沒被問過我的想法，但是這次他們願意接受我的想法，就是滿大的不一樣。」也呼應到他拍完《阿媽》的感受：「大家都在改變，家人哪有隔夜仇，一切及時去愛就對了。」《阿媽》公視+限時上架到12月18日。