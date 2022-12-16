名家論壇》黃創夏／賴清德第一道考題：蘇貞昌

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當然，這也是賴清德啟動參選2024總統大選的起點，所以他宣布要從19日起，從新北市的三重出發，進行「向黨員報告」的巡迴活動，會挑新北市，當然是直搗他最大的可能對手侯友宜的地盤，積極進攻的意志，不言可喻。
可是，賴清德卻別忘了，基本上民進黨的黨務終究只是民進黨員的家務事，區區數十萬黨員的事情而已，此次民進黨大敗，完全執政的政府不孚人民期待更是重要因素。
13日，鄭文燦舉行第二次的檢討會議，鼓勵各地輔選幹部大鳴大放，將真心話，將近三個半小時的檢討會議上，終於有在第一線的基層黨職幹部說出自從敗選之後，民進黨和政府一職不敢面對的真相：權力的傲慢！
那些權力才和大多數公民直接有關？行政權！
那些權力才和大多數公民直接有感？行政權！
那些權力會讓大多數公民感到傲慢？還是行政權！
問題就在於此，如果蘇貞昌仍然賴著不走，賴清德就算全省跑透透「向黨員報告」，但是只要蘇貞昌和他的那些許多傲慢的閣員依然故我，賴清德將要如何「向人民報告」？恐怕才是真正的困難之所在！
而且蘇貞昌和閣員的那種傲慢，更早就脫離了民進黨原本的良善風範，別說國民黨選民不滿意，連許多正綠和淺綠以及曾經認同過民進黨的中間選民，都會感覺它們曾經認識過的民進黨，一去不復返‧‧‧
請看：大選落幕已過兩個多星期，等同是民進黨「最後的獨生子」賴清德也挺身而出承擔民進黨的黨務重任，然而許多曾經對民進黨有所期待的中間選民、正綠選民以及年輕選民，還是對於民進黨是否就此振衰起敝、煥然一新？他們的內心依舊惆悵‧‧‧
許多人心中還是覺得當下的整個民進黨少了那麼一點「韻味」，那是一種來去從容、灑脫不戀棧的瀟灑，過去的黨外到民進黨，這樣的「韻味」讓人感動也充滿信賴。
這種「韻味」其實仍然可以找的到，這些年以來，許多比較資深的政治線媒體工作者，都曾在捷運上看到了一位長者，他服裝樸素、肩上背著沉重的環保袋，形單影隻仍然自在從容，很多人都認不出來他是誰了，他卻是民進黨「律師世代」的關鍵人物，也是台灣歷史上算是唯一當過「三任閣揆」紀錄的張俊雄，他的身上就有著當下民進黨最該有的「韻味」。
張俊雄在前後三度擔任行政院長時，最常說的一句話就是：梅蘭芳下台的身影，漂亮！
他從政生涯真的都是揮一揮衣袖，不帶走一片雲彩，來去從容，從不拖泥帶水、更不會有那一種「非我不可」、「我要改革所以不走」的自欺欺人、絕不會假意請辭，一慰就留的惺惺作態、更不會老氣橫秋地主動透露他的前任閣揆打電話給他的內容來自抬身價，甚至還告誡他「有利有弊，要深思！」如此這般的倚老賣老‧‧‧
很多三、四十歲以下的年輕人可能都不知道張俊雄是誰了，他也是台大法律系畢業的，陳水扁和蔡英文的學長，在「美麗島事件」後主動出來擔任辯護律師，後來也是民進黨要創黨時的「建黨十人小組」之一，在2000年第一次政黨輪替之時，銜陳水扁之命完成台灣史上第一次政黨輪替的交接工作。後來在「八掌溪事件」之後，臨危受命接下行政院副院長，又在唐飛稱病辭閣揆之後，擔任民進黨政府的第一位黨籍行政院長。
而在2001年，司法院做出《釋字520號解釋文》認為重大政策如核四應該要以行政與立法協商為主旨，立法院馬上通過確認核四被凍結預算，反對行政院逕至停止核四工程預算決策，張俊雄二話不說，以替政策負責的堅定態度，請辭閣揆，展現漂亮的責任政治之下台身影。
後來在2007年，民進黨的「四大天王」為了「後扁時代」你爭我奪，特別是「蘇謝之爭」殺到刀刀見骨，張俊雄又在陳水扁請求之下，重掌內閣穩定局面，而2008年一月，民進黨立院大敗，面對新民意，張俊雄以建立「憲政慣例」堅持主動請辭，後又再度獲陳水扁任命，領導「看守內閣」直至當年520完整交接給馬英九政府，之後，張俊雄飄然引退，擔任監獄志工，協助受刑人改過遷善至今。
如此風範，頗有英國名相邱吉爾的「酒店關門，我就走」之自在從容，相較於如今政壇往往是「酒店熄燈、酒保拉下鐵門，還死皮賴臉，緊抓酒杯不走」的惡質風氣，更讓人感佩不已‧‧‧
但是，蘇貞昌不可能是「邱吉爾」，也未必還會想起曾經有位同樣是「律師世代」老大哥張俊雄的「韻味」，請問賴清德，你該怎麼做呢？
●作者：黃創夏／資深媒體人
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