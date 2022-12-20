新年沾喜氣！國泰世華年節禮 秀美感更藏在地永續的心意
每到歲末年終，民眾都特別期待金融業的發財水、紅包袋等招財禮品，國泰世華銀行2023年以傳統生肖圖騰為創意來源，結合充滿現代美學的繽紛色塊，設計出「錦兔」、「福兔」兩大主題，推出紅包袋等系列禮品。不只大秀視覺創意，更結合環保概念，藉傳達年節祝福的機會，展現社會共好、環境永續、企業獲利三贏，讓客戶在欣賞台灣文創之美的同時，感受大地共生的美好。
生活中心/綜合報導
攜手曾獲金點設計獎的「日目視覺藝術」，和以印刷工藝聞名的「水采田文創」，國泰世華銀行除了推出年節必備的兩系列紅包袋外，還打造相當精美的「2023錦兔年招財金」。水采田文創負責人潘建霖提到，與國泰世華合作年節禮品，對旗下庇護工場的身心障礙員工來說，不只帶來了工作機會，也讓他們更加進步。像是為了力求招財金上完整漂亮的貼上一元硬幣，庇護員工們下足苦工，他們的努力也使招財金別具心意。
為了落實環境永續，國泰世華銀行在選材時特別嚴謹。潘建霖提到，FSC認證為國際上最受認可的森林驗證標準之一，但獲FSC認證的環保紙張生產成本較高，也因此目前國內仍少有企業願意大量使用。但國泰世華銀行不僅在筆記本和日誌本等禮品上皆有採用，甚至減少上光面、使用大豆油墨等對環境衝擊較大的印刷工法，就是希望在年節禮品上，也能兼顧環境生態與資源的永續性。
除了常見的紅包袋等紙類禮品外，國泰世華銀行廣告部協理鄭凱中指出，為迎接兔年，首度極少量推出「福兔旺來大禮盒」，選用可再生鋁材質，委託位於台中的模具廠，經過多次3D列印測試、開模、打樣，才精修出圓滿的福兔印泥座，溫潤沉穩的金屬光澤極具收藏價值；內裡的朱肉印泥，則嚴選臺灣在地品牌，並運用鳳梨葉纖維做出觸感逼真的植物皮革墊。
另外，相當受到歡迎的發財米，也緊扣永續精神，連續三年選用採行友善環境耕作法的花東優質米，以實際行動表達國泰世華銀行對臺灣東部在地小農的支持。
融合了傳統經典、設計創新、環保永續三元素，國泰世華銀行在常見的年節禮品上，賦予了截然不同的新風貌，細節中處處可看見推動循環經濟的用心。鄭凱中表示，響應國泰金控社會共榮政策，國泰世華銀行始終關注於「氣候」、「健康」、「培力」三大面向，在產品、服務及各個細節中，實踐永續價值，期盼藉由2023年節禮品，將這份與社會共生、共榮的用心，進一步帶入到大眾的日常生活之中。