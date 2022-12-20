T1／輪休在NBA已行之有年　霍華德讓台籃提前觸碰此問題

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這個問題在後來被熱火、騎士、勇士等聯盟強權所效法，這樣的現象自然可以理解，因為這些球隊總是穩定的在季後賽走得很遠，他們一個賽季除了例行賽的82場之外，季後賽也常常是10場以上起跳，若是打進總冠軍賽，那意味著一季要打接近100場，那對於球員身體來說是十分沉重的負擔。而這些球隊要年復一年的重複這些事情，因此讓球員在例行賽稍作休息是很有必要的。
只不過最近5年在所有球隊都學習了種方式後，「輪休」——或者稱為負荷管理——的情況開始有些過於頻繁了，Jimmy Butler甚至在一年一度的明星賽上都要求休息，這無疑影響到了球迷的權益，外界也開始廣泛的討論這樣行為的合理性。
過去Michael Jordan曾說過，他只要沒受傷就會每一場都出賽，因為他自己知道有很多球迷不遠千里的來看他打球，而這一生可能就看這麼一次。因此他想盡可能的出賽來回饋他們。
只不過隨著職業運動發展，球員權益開始受到重視，在某些場次讓主力輪休已經是大勢所趨。多倫多暴龍在2019年讓Kawhi Leonard只打60場，最終這位生涯飽受傷病之苦的頂級前鋒，季後賽保持健康帶領球隊奪得隊史首冠，就是實際操作上最好的例子。
現在的問題是，怎麼樣算是底線？為了轉播合約價值以及保障贊助商，NBA聯盟在2020年底開始明確訂立規則，不允許球隊在任何一場全美直播的比賽中輪休健康的球員；另外球隊在一場比賽中不能輪休多名健康球員，也不能在客場比賽中輪休健康球員，違者將處以至少10萬美元的罰款。但效果很有限，Popovich和Steve Kerr兩位冠軍教頭都很明確的表示他們在有必要的情況下會繼續輪休。
關於這個問題，官方很難祭出什麼實際罰則來加以限制，因為比賽瞬息萬變，本來就不可能讓所有登錄球員都上場，上40分鐘是上場、上1分鐘也是上場；如何去區分怎麼樣算輪休？另外怎麼去界定「主力球員」都是個大問題。
如今台灣職籃才剛剛發展，PLG邁入第三季，T1則才第二季，打得例行賽場次其實不算多，只是為了保障票房，幾乎都是周末「背靠背」的模式，而在NBA一向是儘量避免連兩天出賽的，連三天更是聞所未聞。
霍華德輪休會引起爭議，主要原因在於他的身份以及超高人氣，在上周末國體大體育館滿場的1萬5千名球迷中，很多並非雲豹球迷，有些是多年魔獸老粉、有些則是純粹進來享受體育賽事氛圍的新粉絲。對於他們來說，進場就是要看霍華德、就是要看一場精采的秀；而非支持喜歡的球隊，或是關心球隊的實際狀況如何。在雲豹本季開幕戰時，我訪問場邊買票進場的一名球迷，他直白的告訴我自己是PLG的粉絲，進場就只是因為霍華德，以後、而且是未來都不會關注T1的比賽——在這樣的情況下，18號下午雲豹的調度，會引起如此巨大的聲量反彈，也就不讓人感到意外了。
只是，輪休是一個職業賽事中很嚴肅的問題，NBA至今都還沒在球賽品質、商業行為與球員健康之間得出一個很好的答案。台灣籃壇提早面臨這個問題並非壞事，但應該謹慎地去制定規則以及進行大量的討論，尤其是如今被推到風口浪尖上的T1聯盟，不應該為了一時平息眾怒就做出對發展不良的妥協，好好地找到長期解決的辦法，才是正道。