噬血同學會！作者親談《雪地的血痕》猜忌與慾望

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而見田所著《雪地的血痕》即是在叩問這樣的問題。兇手擁有絕佳的邏輯能力構築謎題，甚至有與刑警鬥志的勇氣。那麼：如果有這樣的聰明，是不是能想到殺人以外的方式來解決當時的困境呢？
《雪地的血痕》描述五位高中好友在畢業多年以後重聚在一座下著雪的渡假村內，卻迎來殺人案件，同學會一夜之間變調。成員從五位減為四位、再減為三位。隨著第三人的失蹤，剩下兩位成員彼此猜忌，埋藏於心底的秘密與慾望逐漸爆發，再無法收拾。
故事前半段，看似為一般的推理遊戲。隨著情節推進，我們得知這五位成員各懷鬼胎：急需金錢援助的駱懷、意圖爭取職位的席鳳羽、想幫助男友高攀的牧昕、對雪執著至深的岳湧瀚，以及隱瞞渡假村秘密的項之燦。讀者彷彿收到一份嫌疑犯名單，必須從中勾選認定為真兇之人，並與作者對答案。有趣的是，作者在故事中段就給出了讀者所等待的真相，陪著讀者一起站在了迷宮終點。
故事後半段，出現了故事類型的變換：由於未知的原因，兇手回到了行兇之前的時空，獲得重新來過的機會。當時的他已經經歷完「選擇行兇」的路線與結果，這次呢？他會再做一次嗎？迷宮內的磚瓦，是不是能拿來建造其他東西？作者將帶領讀者再從終點再往回走，一步步檢視這座曲折的建築，並發掘其他可能。
另外，就如常見推理小說中的偵探角色，《雪地的血痕》也有對刑警的描寫。看似冷靜謹慎、邏輯紮實的隊長也有其缺陷，在這樁案件內便面臨了兇手的挑戰，硬是戳到了他心底缺角那的一塊。結合他麾下、各富特色的兩位隊員，這刑警三人組似乎也有發展成系列作偵探的潛力。
《雪地的血痕》在二零一九年完結，全文約七萬多字，屬於中篇小說，閱讀上不耗 時，是一個週末就能讀完的小品。其內容含有懸疑推理、奇幻，甚至帶有動作元素。對於喜歡推理小說，但又期待在一場又一場推理遊戲中，能感受到一些變化的讀者來說，絕對是值得推薦的作品。
原文授權轉載自「鏡文學」文／見田
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