水保局改造新化林場百年園區　再獲工程界奧斯卡獎

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吳佾鴻表示，在水保局的共同協助下，以低擾動及棲地復育營造為核心理念，運用符合林場風格的紅磚、原木牆及木構元素，逐步改善園區內的野溪、農塘、步道、休憩平台及棧道等設施，為具百年歷史的新化林場帶來新氣象、新感受，不只更便民親民，也朝向永續經營的目標持續邁進。
水保局台南分局分局長傅桂霖說明，為了維護新化林場豐富且茂密的林相資源，在環境場域改善營造上納入許多細膩的生態友善設計思考，如步道動線與施作範圍最小化、迴避既有林木，並以手持機具取代大型重機具，減少擾動、保護林木，維持動植物原有生態棲地。
傅桂霖指出，順應地形的雙階式觀景平台基礎採基樁設計，低破壞又安全穩定，提高整體空間的應用性；整修後的林間木棧道向上「長高」60公分，使人與動物縱橫方向分層而行、不相互干擾。
傅桂霖也提到，大面積的草坪土壤則拌合林下腐植土加速植生，而高透水性的多孔隙鋪面及卵石步道除了有助涵養森林水源，也解決泥濘積水及青苔濕滑的安全問題，提供更加優質的環境生態教育場域，使遊客能更安全舒適地親近自然，漫步綠水湖光及森林拱橋步道賞美景。
水保局局長李鎮洋說，「新化區新化林場友善里山環境場域改善工程」除了針對大目降埤園區內硬體設施面進行改善外，水保局也特別為新化林場量身訂做了成人及兒童的兩組生態特色教案，搭配林場辦理的步道導覽解說、森林手作課程，以及攀樹、夜觀及定向越野等戶外活動，充實環境教育課程的內涵。
李鎮洋期待，可以透過各項寓教於樂的體驗，使到訪林場的遊客及大小朋友，都能從中學習環境教育及水土保持的重要，歲末忙碌之時，不妨忙裡偷閒抽空走訪新化林場，感受森林帶來的綠色療癒力。