野生動物正快速消失中！北市動物園嘆：人為滅絕率超高
▲野生動物正快速消失中，北市動物園嘆：「人為滅絕率超高」。（圖為石虎／臺北市立動物園授權提供，詹德川攝）
編輯中心/綜合報導
2022-12-30 11:04:08
根據聯合國全球評估報告顯示，伴隨人口持續快速增加，將有100萬種的生物正面臨滅絕的危機；為確保地表所有物種及其賴以生存的生態環境能夠永續，國際自然保育聯盟IUCN與世界動物園暨水族館協會WAZA所共同發起的「Reverse the RED翻轉物種瀕危趨勢」全球保育行動，特別需要你我的支持。臺北市立動物園將在12月30日（五），在教育中心推出「不要向生命說再見-翻轉未來」特展，藉此讓大家更加了解這些瀕危動物的處境。
自然的生物演化，會因為環境改變、生存競爭而走向自然滅絕， ▲人為造成的滅絕率比自然滅絕率高了1000到10000倍。（圖為食蛇龜／臺北市立動物園授權提供） 然而近數十年來生物滅絕的危機加速，卻都是因為人類活動所引起的棲地破壞、氣候變遷、汙染及過度獵捕，使人為造成的滅絕率比自然滅絕率高了1000到10000倍。國際自然保育聯盟認為73%滅絕及瀕危的物種，都與棲地破壞有關，道路的開發容易破壞野生動物的棲地，造成棲息地破碎，居住於人類與棲息地交界處的野生動物們，可能因為生活環境與人類重疊而面臨路殺、陷阱誤傷的情況；棲地破壞也會產生野生動物族群交流不易、無法找到安全棲身之處或覓食不易的危機。 2017年，特有生物研究保育中心與林務局以國際通行的IUCN評估方式，依據 ▲違法盜獵、不當餵食誘拍以及遊蕩犬貓威脅生存的窘境。（圖為穿山甲／臺北市立動物園授權提供） 本土環境來盤點臺灣陸域野生動物的受脅狀態，評估結果發現有17%的物種被列入受威脅等級，包含了石虎、歐亞水獺、穿山甲、食蛇龜等物種。本土野生動物瀕危的原因，除了前述的棲地破壞、路殺等因素外，還面臨了違法盜獵、不當餵食誘拍以及遊蕩犬貓威脅生存的窘境。其中遊蕩犬貓的威脅往往容易被忽視，以動物園參與的穿山甲救傷為例，穿山甲是極容易被犬傷的野生動物，占了動物園救傷個體的16%，而遊蕩犬貓入侵野生動物棲地，還會增加動物疫病傳播的風險，危害整個自然生態系。
此次「不要向生命說再見-翻轉未來」特展中敘述了野生動物面臨的嚴重威脅，希望透過展版、互動式媒體等方式，讓大家更加理解牠們的危機。在生活中經過野生動物出沒路段可以降低速度、不棄養犬貓進而造成野生動物被攻擊、不餵養遊蕩動物等，替野生動物打造安全的棲息地，為野生動物盡一份努力。（編輯：李惠婷）