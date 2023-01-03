特企／安布思沛人事新布局！劉家豪任台灣董事總經理

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電通集團台灣執行長唐心慧（Jennifer Tang）指出：「Ego是一位具策略思考並能落實執行的領導者，他同時也注重人才培育與團隊的經營，讓團隊可以學習不斷進步。Ego在工作上追求創新與卓越的熱情讓我印象深刻，更值得肯定的是他帶領夥伴的用心與熱忱。我期待Ego帶領團隊活力滿滿的加速前進，也期許 iProspect在績效行銷領域持續展現卓越能力，並與集團其他品牌並肩合作，提供客戶更完整與優質的服務。」
電通集團媒體事業群執行長盧炳勳（Robin Lu）表示：「Ego自上任以來即充分發揮他在國際行銷的媒體豐富經驗，帶給安布思沛的團隊更高的視野，更因為他年輕活力的特質，引導集團內平均年紀最輕的iProspect團隊，營造出令人耳目一新且向心力與戰鬥力十足的團隊氛圍，我很高興在電通媒體事業群有Ego這樣充滿衝勁的夥伴共同推動團隊向上提升。」
新升任為安布思沛台灣董事總經理的劉家豪（Ego Lau）說：「感謝團隊的信任與付出，也謝謝集團夥伴的肯定，安布思沛是專注數位，驅動領先的全方位媒體代理商，為客戶提供完整且有效的全媒體策略及顧問服務。未來，我將持續與安布思沛的夥伴們共同開創更多新的服務，協助客戶應對現代變化迅速且極具挑戰的市場，為集團帶進更多創新的業務。」
劉家豪（Ego Lau）於2021年加入台灣安布思沛擔任總經理一職，在此之前他主要負責香港的業務，於2011年加入香港凱絡擔任副業務總監；2016年晉升為總經理。期間他不斷帶領團隊開創新生意，讓業務規模達三倍成長，更率領香港凱絡自2016年起蟬聯全球顧問公司R3媒體代理商新業務聯盟榜首，並於國際指標性代理商評比機構RECMA報告中位居領先地位。優異的表現使他於2021年初，以首席成長官的身份，領導並推動香港電通行銷傳播集團的媒體事業群業務發展，透過加速各品牌間的整合，為客戶提供完整的解決方案；Ego 也為客戶贏得多項媒體大獎，並曾受邀參加坎城國際創意節等知名業界活動中演講。