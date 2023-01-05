北市公車停靠區違規停車多 這幾個地點將成取締熱區！
台北市公車停靠區一直是違規停車相當頻繁的區域，市警局交警大隊今（5）日公布去年一整年統計取締公車停靠站違規停車的件數，一共多達4萬3184件，其中又以市民大道一段居多。由於年關將近，交警大隊也提醒民眾，因應年貨採買人潮，年貨大街等處即日將加強取締違停在公車停靠站的車輛。
記者丁上程／台北報導
交警大隊表示，由於春節年關將屆，加上年貨大街今年恢復正常舉辦，許多商圈為了振興經濟，都擴大舉辦年貨大街相關活動，人潮也將隨之增加。而鄰近年貨大街、商圈、大賣場的公車班次，也將隨著人流而有所增加，若民眾把車輛違停在公車停靠站，不僅影響乘客上下車安全，也讓公車無法進入站區，提高用路環境危險性。
因此為了維持交通順暢，北市警方即日起即日起將加強取締違停在公車停靠站的車輛。而交警大隊方面強調，經統計去年取締違規停放在公車停靠站件數，共4萬3184件，其中取締件數排名依序為市民大道1段、北安路、民權東路6段、內湖路1段、金龍路、林森北路、南港路1段、中山北路7段、成功路4段、東湖路。
警方指出，針對轄區公車停靠站、民眾檢舉及常違規停車熱點，將列為取締重點，對嚴重影響交通安全的車輛也會執行拖吊、移置。依道路交通管理處罰條例規定，公車停靠站10公尺內禁止停車，違規，機車可處新台幣900元至1200元罰鍰、汽車一律處1200元罰鍰。
警方表示，駕駛人如貪圖一時方便，把車輛違停在公車停靠站，除阻礙公車停靠，造成乘客上下車的危險與不便，如衍生交通事故，可能需負擔肇事責任，呼籲務必遵守交通規則，共同維護道路交通及停車秩序。