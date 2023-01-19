搶救浪浪3／絕育須達8成　搭配餵養規範才能減少人狗衝突

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以絕育代替撲殺 須達8成才能降低狗量
「這十年是台灣流浪動物議題的關鍵期，如果關心這件事的人，努力把高強度絕育推到全台灣，那再過十年就不會再吵『要不要安樂死』，因為流浪狗的議題就不會是議題了。」相信動物協會執行長郭璇受訪時強調，單靠絕育無法讓狗量變少，而是要做到「高強度絕育」。
而「高強度」三個字，意指讓一個區域內高達8成的母犬完成絕育，其中不僅是遊蕩犬隻，還包括家犬以及放養犬。郭璇解釋，「放養犬指的是在鄉下被鍊住而不被管的狗，單就現行法規，很難去管制這些飼主，所以最直接的辦法還是絕育。」8成的概念，是國際上根據每隻母狗平均一年得以繁殖的狗量，計算而得到的粗略共識。
相信動物協會從2016年起開始執行計畫，從北北基開展，預計今年4月完成桃園的工作後，再繼續往新竹前進，所展現的成效，除了反應在各地收容所的幼犬入所量以外，郭璇也分享，台北市1999專線的民眾通報量，2021年相較6年前下降了79.2%，顯示出人犬衝突的案例減緩不少，同時也實現新北市在2020年起落實收容所「先絕育再送養」的良性循環。
郭璇說：「因為幼犬減少了，新北市收容所才有人力落實送養前100%絕育，這也就降低所外犬隻繁殖的可能，減少再捕進收容所的數量。」
只是這樣達到8成的絕育計畫，卻非各縣市政府都能達到的成效，除了人力與經費有限之外，郭璇也分享，從一開始的族群調查、家訪和抓狗等行動，都相當耗時耗力，公家機關不可能要求公務員進行如此危險的工作。
不過以農委會2019年提出的「遊蕩犬熱區」盤點結果看來，三年來無論是家犬還是無主犬的絕育比例，都有往上提升，而郭璇也表示，協會在北部縣市開展計畫前，各地的絕育比例都在5成左右，因此他們可以在相對短的時間內，接續完成8成的絕育效果，意即這些年地方的源頭管理，並非全盤無效。
TNvR成效無感 「禁餵」成首要解方？
然而，反對聲浪癥結的餵養問題，被認為也會拖緩絕育帶來的成效，畢竟在TNvR無法執行8成的情況下，搭配民眾餵食，會讓犬隻的壽命延長並增加繁衍，同時侵害野生保育動物。清華大學通識教育中心助理教授顏士清就表示，有些吃飽的狗會進行娛樂性狩獵，而餵食還會讓有攻擊性的犬隻數量增加。另外他也提出屏科大野生動物保育所副教授陳貞志的研究報告表示，石虎接觸犬隻會感染犬小病毒，導致反應遲緩增加路殺致死率，其中苗栗區域遭路殺的石虎中，就有超過8成感染犬小病毒。
台南大學生態暨環境資源學系副教授許皓捷則認為，遊蕩犬貓移入野地就是外來種，該設法移除，而現在沒有辦法執行高強度TNvR的狀況下，能夠做的就是以禁止餵養達到移除效果。提出「恢復流浪動物安樂死與規範餵養流浪貓犬」的意見團隊表示，有效的TNvR需要時間才能得到成效，但是石虎不能等，在在證明生態敏感區的禁餵規範有其必要性。
餵養行為如何解 定義「管領人」落實飼主責任
正方提案團隊就表示，主管機關要明確定義何為「管領人」，以落實餵養者的飼主責任。提案人黃小姐說，「《動物保護法》第五條定義，我們應該要提供動物舒適的居住環境，24小時乾淨的水源、食物等等，以及要避免管領的動物去傷害他人，以及避免讓牠傷害。我想問的是，餵養人在這一塊做了哪些責任？」
「餵養在入法規範後，才有合理性去教育民眾。」她提議，假如中央不認為餵養人屬於管領人範疇，而在保障受害者的狀況下，依照遊蕩動物歸政府管制的條件，應該要給受害民眾國賠的管道。
台灣防止虐待動物協會(TSPCA)執行長姜怡如認為，規範餵養的行為是必要的，像是國外要求餵養人固定時間、區域的餵食方法，減少動物移動的可能性。
相信動物的郭璇則表示，「規範禁止餵食」只會讓檯面上的餵養行動，變成檯面下的餵養，甚至分散犬隻的食物來源，對實施絕育計畫反而有負面影響。郭璇也說：「負責任的餵養人，可以協助TNvR工作順利執行，而當有新的犬隻移入，餵養人能及時發現通報，也是源頭工作上的一大助益。」
面對如今的餵養爭議，農委會畜牧處動保科科長鄭祝菁回應，「縣市政府的量能有限，還是得先處理遊蕩犬熱點的族群管控。」她也表示，不排除將生態敏感區劃入熱點計算，不過實際執行層面，還需要和相關國家公園、林務局，甚至跨部會合作，並非動保機關能憑一己之力促成的。
餵養爭議已是超出動保層級的問題，而「跨部會合作」提議也非農委會首次提出，不過始終缺乏一個實際的計畫方針，以及該如何協調各部會同步執行，拓展量能以達到動物保護與野生動物保護的平衡，否則餵養爭議持續阻撓源頭行動，狗量減緩的目標無論經過多少個十年，終將只是難以實現的理想。