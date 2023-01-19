搶救浪浪5／訓練流浪犬到果園幫看門　增加民眾認養意願

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台灣防止虐待動物協會(TSPCA)執行長姜怡如表示，收容所的設計和軟、硬體管理是一門專業的學問，而在台灣部分地區仍缺少這些觀念，即使調撥經費重建，仍無法符合動物需求。
因此有些縣市在規劃設計前，都先參考國外執行案例加以跟進，像是以往規劃犬隻活動區的設計，如今面臨狗量爆增的狀況，並無充裕人力能實現每隻狗狗都能出籠放風，因此以嘉義縣新建的動物保護園區為例，在每個籠位後方騰出一塊室外籠，讓犬隻可以自由進出，增加活動機會。
而目前台北市的中繼之家，採「三個籠位共用一塊室外10坪草皮」的設計，只要駐點人員開啟籠位閘門，犬隻就可自行到室外活動，「這樣一來不需要牽繩，也方便進行籠位清潔，必要時還能做犬隻相關訓練。」台北市動物保護處副處長翁綉雯說。
不過姜怡如也表示，「管理者對動物福利的重視，才是公立收容所能夠改善的關鍵。」以屏東縣公立犬貓中途之家為例，儘管硬體設施沒有過多改變，但是管理單位依然能落實每隻狗狗出籠放風的行動。而目前新北市也在毛寶貝幸福委員會提到，希望落實所內犬隻每周至少要放風三次的規定，不過實行成效還得根據各家所內的人力狀況。
公私合作、創新認養 提升犬隻「出所率」
另外，為了實現當初更新收容所計畫強調的，增加民眾入所參觀的意願，台北市也重新規劃參訪走道，與管理人員的工作走道分開，以增加民眾的參訪觀感。而在民眾認養方面，嘉義縣祭出附有13項優惠的「浪愛有嘉」計畫，讓近三年的認養成效大幅提升，超過950隻的認養量。
而在增進出所率的行動上，嘉義縣也提出了「終養計畫」，以一次20隻、每隻補助1萬元的形式，將狗狗委託給民間照顧。嘉義縣家畜疾病防治所所長林珮如補充說明，民間狗場在申請前，團隊也會到現場進行環境評估，在送養前也會完成絕育、植晶片、打狂犬病疫苗等基本工作，送養後還會定期追蹤送養狀況，確保犬隻得到應有的照顧。另外台北市也實施「浪愛滿屋」計畫，和民間業者、店家以及里辦公室合作，讓民眾可以就近接觸狗狗，增加認養機會。
此外，近年來各地也跟進以培育工作犬的形式，將狗狗送往畜牧場、果園等地，以嘉義縣為例，主要將工作犬貓送往附近縣市雲林、台南、屏東等地，同時林珮如分享，「因為我們所內的業務，都跟一些農漁牧場會有接觸，所以可以就近合作，犬隻可以到農林牧場進行看門工作。」而相較犬隻，貓咪的靈活度更高，可以協助田間捕捉老鼠的工作，因此認養率幾乎將近100%。
而台北市也參與中華民國保護動物協會的「狗來富計畫」，協助犬隻經由認養、訓練後，送到中南部果園。翁綉雯表示，「目前成效大約每年10隻，儘管數量有限，但多少能舒緩一些。」她希望能以不同形式，幫助狗狗找到比收容所條件更好的收容點。
各縣市因地制宜 經費挹注醫療重點
另外，公立收容所最重要的醫療資源，也在各地不同的需求上，發展出「因地制宜」的紓緩解方，且由於公立收容所經費有限，姜怡如就建議，縣市可以成立動保基金，增加經費的使用彈性，如同台北市目前設立的「動物保護捐款專戶」，民眾可捐款協助自己救援送進收容所的動物，以此作為應急之用。
而雲林縣則是加強與在地民間單位合作。動植物防疫所第五課（動物保護課）課長陳建棠說明，「因為公立收容所無法針對單一個案持續編列醫療費用，如果有民間協會或是動物醫院有充足資源，就可以協助後續接手，以此延展每一隻狗狗的存活機率。」
在嘉義縣的部分，由於在2019年成立「緊急救援專線」，救援遭逢意外或受不當飼養的犬貓，因而增加意外重傷案件數量。林珮如解釋，「我們每年只有10萬元的醫療費，光是不到三隻的犬貓做骨科手術，10萬元就沒有了。」不過防治所根據多數所內同仁的獸醫背景成立醫療團，添購基本藥品替救援犬貓進行簡單醫治，林珮如說：「如果需要更進一步的治療，再交由我們合作的獸醫院接手。」
在動保意識逐步抬頭的情況下，公立收容所作為面對民意的前線單位，遂容易成為眾矢之的，許多負面案件頻傳，讓民眾對收容所的信心大打折扣，不過與此同時，卻也有縣市投注高額的心力與資源，希望扭轉民眾對於公立收容所的負面觀感，甚至帶動民眾入所認養動物的正向循環。