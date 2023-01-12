女警探橫跨三洲辦案！《千禧黑夜》切開時空交織錯綜

我是廣告 請繼續往下閱讀
〈器之罪〉則將把舞台搬到2001年的紐約，以911當日世貿中心遭受攻擊為舞台，當世貿大樓遭受飛機撞擊造成大量死傷，一起發生於紐約的謀殺因為恐怖攻擊而掩蓋，直到偵探受託後，才發現事件居然與過去的校園槍擊案有關。冒業成功地將個體的死亡埋藏在群體的傷痛中，而動機又與另一起大規模死傷事件有關，有意識地凸顯群體與個體間殺戮的差異。
第三案〈薛丁格之焰〉裡，則可以讀到港英結束後的港人人流移動，從個人身份的轉變體現政權更迭。警探黃菀雯在倫敦旅遊，意外撞見綁票交付贖金現 場，然而在警方交付贖金後，原先裝載贖金的車輛卻突然爆炸，波及一旁的醫院，贖金更不翼而飛。黃菀雯在抽絲剝繭下，發現本案原先只是一場演習，但消息走漏後，遭有心人利用，藉此殺害鄰近醫院的關鍵證人。《永遠的少年》在背景故事中，似乎又能呼應森村誠一《人性的證明》與吉田修一的《怒》。故事描繪發生在沖繩的美軍強暴案，如何在十數年間發酵、作用， 引發更另一起更巨大的事件。
當黑夜來到最終章〈約定的地方〉，冒業的書寫又更貼近當下，那黎明未至的現狀。新冠疫情蔓延時，香港政治體制的再次變動，當香港當局頒布《維護國家安全法》，黃菀雯與夥伴在人群湧動，火光搖曳的示威現場，尋找一名失蹤少女。
《千禧黑夜》的五篇故事圍繞在恐怖主義、復仇，冒業說，「黑夜」的命名正是源於此，這些瀰漫於二十一世紀的「不安」與「恐懼」。而「風險社會」（Risk Society）更是他作品的核心，當恐怖襲擊、核災難發生，人類社會極盡所能提高安全措施，都無法從百分百排除「風險」。這個故事核心出現在推理以及犯罪這樣的類型時，也達到形式與內容的同一，犯罪與推理在某種程度上，亦是處理個體融入社會中，可能遭遇的種種暴力，處理那些難以避免的風險，以及倖存的人們是如何推敲，如何自處。這五篇短篇，除了在形式與核心內的統合外，也都有著今與昔作用於當下的特色，過去提供正反兩派對抗的立基，當下則是帶有本格風情的謎團，是冒業玩心與關懷的複合體。冒業以筆為刃，切開不同時空的「當下」，透過個體與群眾間交織的種種暴力，描繪了千禧年後，黑夜漫長下的眾生相。
文／鏡文學－文學開發部
《千禧黑夜》於鏡文學刊登，閱讀請點>>> https://bit.ly/3jp7Jdf
beanfun!文學星 鏡文學熱門小說強榜登陸，立即體驗>>> https://bean.fun/GRMX0