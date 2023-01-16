闖紅燈2死落跑　警方3小時火速逮人

中市東區於昨(15)日晚間發生一起嚴重的交通事故，一輛自小客車闖紅燈後撞倒2輛綠燈直行的機車，造成2死1重傷的悲劇，而肇事的自小客車駕駛於案發後竟棄車逃逸，經警三分局積極追查，於案發後3小時將肇逃的劉姓駕駛查緝到案，將於釐清整起事故發生過程後，依法移送偵辦。
記者鄧力軍/台中報導
這起車禍發生在15日19時26分許，劉姓男子(63年次) 駕駛自小客車沿東區東光園路由北往南方向直行，行經振興路與東光園路口時未依號誌指示闖紅燈，與連姓姊妹(駕駛74年次、乘客73年次)騎乘之重機車及葉姓男子(47年次)騎乘之重機車發生碰撞，並往前滑行波及停於路旁停車格內之自小客車，遭撞之葉姓男子於現場即無生命跡象，而連姓女騎士經送醫急救仍不治身亡，至於連女的姊姊左腳骨折目前尚在醫院治療中。
臺中市政府警察局第三分局獲報後迅速派員到場處理，但到場時肇事的劉姓男子已棄車離去，警方隨即組成專案小組，循線積極查緝劉男行跡，於事故發生後3小時，即在劉男友人位於烏日區的住處緝獲劉男到案。劉男到案後警方依規定對其實施酒精濃度檢測，檢測結果為無酒精反應，對於劉男涉刑事責任部分，將積極查處依法從嚴究辦。
分局長楊川呼籲，發生交通事故肇事逃逸涉犯刑責，致人傷害而逃逸者，可處6月以上5年以下有期徒刑，而致人於死或重傷而逃逸者，更可處1年以上7年以下有期徒刑，如駕車不慎與其他車輛發生擦撞，不論車損嚴重性或責任歸屬，皆應撥打110報案，切勿逕自離開。另外，酒後駕車害人害己，千萬別拿自己和他人的生命安全開玩笑，警方將持續強力執法打擊酒駕，請民眾切勿心存僥倖以身試法，共同維護交通安全。