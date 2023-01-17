台中市地重劃爭議案 全台首宗聲請憲法訴訟

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法界人士比方，自辦重劃和公辦重劃準用的法律適用問題，就好像姐弟一家人，只要是沒特別為弟弟買的衣服，都要弟弟穿姊姊的衣服。法界人士說，像這樣不區分二種制度本質不同，卻又無限制、無差別準用，造成法理的根本衝突，以及法律施用上的根本性扭曲。
沈元楷指出，公辦市地重劃是政府以公權力為後盾，以政府資金出資興辦。自辦市地重劃是地主自行集資或民間投資人出資，經由會員大會決議及各地主基於私權契約之協商，完成公共工程建設及土地重新分配；本質是在私法自治架構下，以私權契約完成。因此，公辦重劃的爭議是由行政處分裁決、及行政法院審判。然而在自辦重劃爭議，是由民間自行協商，民事法院審理，二者的法理本質及爭議程序迥然不同。
據了解， 富有公司與被告等聲請憲法訴訟的請求狀，強調本案一審判決，以公辦市地重劃的標準適用在自辦市地重劃，據此作為認定犯罪既遂之法規基礎；卻完全忽視自辦市地重劃之核心內容，明顯與公辦市地重劃本質有別。因此法規上在獎勵自辦重劃辦法第2條規定「自辦重劃辦法未規定者，准用公辦之市地重劃辦法」，實是陷人民與司法機關於違憲法規之誤區。
再者，自辦重劃抵費地之計算基礎，與公辦重劃是以「重劃費用總負擔」顯然不同。平均地權條例中，容許自辦市地重劃辦法第2條無限制準用公辦重劃辦法，讓人誤解自辦市地重劃抵費地之產生原因與計算基礎，和公辦市地重劃一樣，都是以「重劃費用負擔總計表」為準。這樣的法律規定造成原審誤認虛增工程費用及拆補費用，將會直接產生等額的虛增抵費地1萬2814坪，直接影響本案背信既遂犯行之認定，以及狍罪所得沒收之數額，判決的法律適用基礎違憲。