網紅「信義區撒10萬元」千人推擠！挨轟梨泰院翻版道歉：會繼續發
網紅「Mr.R（R哥）」IG擁有16萬粉絲追蹤，8日他預告昨（10）日晚間11點會在信義區發錢，結果吸引超過3000人到場瘋搶，還引發了民眾推擠，宛如韓國梨泰院事件翻版。Mr.R事後在社群上道歉，「反正我還是會繼續發錢，但不會再造成社會困擾，非常抱歉。」
記者薛羽彤／綜合報導
Mr.R昨日發文透露將在晚間11點現身信義區發錢，提醒民眾請勿帶小孩、孕婦、長輩阿公阿嬤來，人多危險請勿推擠，發完錢後請勿逗留聚集，「有拿到錢的記得拍照標記我，告訴大家是否真鈔，1000起跳沒有再發100的。」結果吸引近3000名民眾到場聚集，Mr.R坦言總共發了10萬元，噴鈔槍還一度被搶走，場面相當混亂。
有民眾見狀錄影當晚畫面，形容是「信義人蟻群」，只見一群人看到鈔票雙手伸高蜂擁而上，造成瘋狂推擠，場面失控，還有人被推倒吐心聲「當下真的感覺會被踩死」，宛如韓國梨泰院事件翻版。對此，網友們紛紛表示，「為啥要冒著受傷的風險去搶那一點點錢」、「這喪屍吧」、「梨泰院都忘記了哦，真的沒在怕欸」、「真是大開眼界了，這是什麼底層嗎。」
Mr.R的行為影響民眾安全，他對此發文道歉，坦承以後打算換一種形式，但還是會繼續發錢，「我不會為了發錢這行為道歉，誰要發我都支持。但是我會為了造成大家困擾推擠道歉 不知道這麼多人來，以後不會再這樣發給大家了，深感抱歉，會用更好更有規劃的方式。反正我還是會繼續發錢 但不會再造成社會困擾 非常抱歉。」
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