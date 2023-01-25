初四迎財神！ 小心7禁忌「趕走整年財運」：一招接穩財氣

＊本篇重點提示＊今（25）日是農曆大年初四，最重要的事情就是迎財神、接財氣，命理專家楊登嵙提醒，有些傳統習俗與禁忌需要遵守，若不小心觸犯禁忌，一整年的財運恐怕遠去。俗語說：「初一早，初二早，初三睏甲飽，初四接神」，大年初四是眾神重臨人間的日子，因此稱為「接神日」，並有「送神早，接神晚。」的說法，也就是送神要一大清早，而接神在下午也不遲，一般是在中午12點過後，或是遲至傍晚5點前也沒有關係。
▪1/25大年初四迎財神
▪接神一般在中午12點過後
▪初四盡量避免使用針線
▪初四在廚房不可爭吵
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※大年初四「接神」7大禁忌
1、不出遠門：
初四灶王爺會查戶口，盡量不出遠門，民眾要待在家以鞭炮迎接。
2、不用針線：
由於從初一到初四，商家都會歇業，傳統習俗建議這段期間最好不要使用針線，用針線補衣物象徵補破洞，一年都會一直補，而針有煞氣，年節應避免使用。
3、在廚房不裸體：
初四是恭迎灶神回民間的日子，而灶神是廚房之神，因此不要裸體去廚房或換衣服。
4、不要小氣：
接神當天不要太小氣，要將家裡好吃的東西分給親朋好友、鄰居，如果過度小氣，財神則會遠離，財走了，人緣也變差。
5、在廚房不可吵架：
初四不可在廚房罵小孩或爭吵，以免灶神生氣，引發官訟是非。
6、在廚房不可行房：
在廚房行房會影響夫妻或情侶感情，甚至造成婚外情。
7、爐灶要整潔：
爐灶不要堆東西，有剩菜剩飯要整理乾淨。初四還有一個習俗便是「吃折羅」，就是把過年剩下的飯菜做成大雜燴，可以依據菜色，用油炸、燉煮、烹煮等方式製作，因此每家的菜色都會有獨特風味，裡面會有濃濃的家的味道，而「吃折羅」也代表著勤儉持家。