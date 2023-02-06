開學進入倒數　家長們別忘3階段部署孩子醫療保障

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以幼稚園時期來說，定額給付型醫療險及實支實付型醫療險不可少，全球人壽指出，在幼稚園階段，由於孩子們可能因為對病毒細菌抵抗力較弱，容易受到外在環境的感染，當情況嚴重時還可能需要住院治療；同時，在住院時期父母可能也需要請假照料家中的寶貝。因此，建議家長可選擇以提供填補自費費用支出的實支實付型醫療險，以及可以作為填補父母請假時期收入短少的定額給付型醫療險，是家中寶貝們不可或缺的醫療防護傘。
小學時期補強傷害險及傷害醫療險，通常就讀小學的小孩，相對活潑好動，小孩如果已經投保了定額給付型醫療險及實支實付型醫療險，父母則可幫小孩加強傷害險與傷害醫療險的保障。以傷害醫療險為例，主要是可以填補因意外導致受傷就醫的門診或住院時的診療費用，例如跌倒受傷或骨折等孩童常見的意外事故等。
至於中學、大學時期補強癌症險及重大傷病險。現在癌症仍位居十大死因首位，罹癌年齡也有愈來愈年輕的現象，但又受惠於醫療科技進步，許多癌症若發現得早，可獲得良好控制，全球人壽建議家長們規劃癌症險可幫小孩轉嫁萬一罹癌後的高額治療費用，像是癌症住院、藥物或是新型治療方式等。而重大傷病險，則是除了同樣針對癌症提供給付，還將嚴重燒燙傷、重大創傷、全身性自體免疫症候群等納入理賠範圍中，這2類保單可幫年紀漸長的孩子，減輕罹患重大傷病所需的龐大醫療費用支出，也減輕父母的負擔。
在完善部署孩子醫療保障後，仍有餘裕的家長，全球人壽也建議，可及早啟動孩子的教育經費累積，因為孩子的教育經費需要長期規劃，對於未來有海外留學計劃的需求，全球人壽建議可以優先選擇美元利率變動型壽險，利用美元商品相較台幣商品具有較高預定利率的優勢，還有利率變動型壽險的宣告利率機制，在保單價值準備金的增長上，就會相對於非利率變動型的商品或是新台幣商品更為有感。
此外，在規劃時也建議附加保費豁免附約，若身為要保人的父母不幸發生1~8級失能程度時，即可免繳未來的續期保險費，由保險公司代繳保費，讓保單可以持續增值，安心為孩子的未來打好基礎。