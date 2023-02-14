上飛機前「緊急動手術」！賭王愛女何超儀包紗布跑趴

澳門賭王何鴻燊愛女何超儀，近年來積極在好萊塢發展，最近受邀法國時尚品牌CELINE前往巴黎出席全新一季的時裝秀，上飛機前意外出現「需要動手術」的小插曲，敬業的她仍照常飛到巴黎赴約，以一身黑色皮革外套搭配牛仔短褲登場，帥氣又不失性感。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲時尚秀辦在巴黎傳奇劇院Theatre Le Palace，何超儀小時候就來過對這裡不陌生。（圖／852Films提供 ）這次因時尚秀來到巴黎傳奇劇院（Theatre Le Palace），何超儀勾起了一段家庭往事，她說：「當年我們一家人來巴黎旅行，玩咖到了晚上行程才開始，我的幾個姊姊們開始精心打扮，披上戰袍之後出發，就是喊著要到Le Palace玩。」當年何超儀年紀太小，並沒有與姊姊們一起去Theatre Le Palace，她笑說：「當時她們丟下我與弟弟兩個小朋友，要我們留在飯店叫個比薩吃！那時我在飯店看著窗外，好奇他們去哪裡，為什麼不帶我去？」▲何超儀上飛機前緊急動手術。（圖／852Films提供 ）此次歐洲行全程只有48小時，沒想到上飛機前居然出現突發狀況，何超儀發現右眼長了針眼！敬業的她立刻飛奔到眼科動一場小手術，動完刀後包著紗布就趕往機場，抵達巴黎後直奔時裝秀現場，活動結束後又接受外媒訪問、拍照，直到凌晨才完成所有工作，隔天清晨立刻搭飛機返回香港，猶如每分每秒與時間競賽，打破她過去以來飛歐洲的紀錄。星二代爭鬥！賭王千金何超欣露美胸、邱淑貞女兒薄紗秀腿等了10年！影帝梁朝偉悄悄來台 吳念真證實：有約聚餐《鬼家人》笑死哭死「7大精彩亮點」！導演4招玩壞許光漢柯震東突揭帥臉破相照！傷疤穿過眼睛「3字自嘲」好心酸