爭代理教師權益！學者：治標不治本、應補齊正式缺

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按照教育部規定，國中小得視需要，在不超過全校教師員額編制數8%範圍內，將專任員額控留（指保留正職教師的職缺、不對外招聘），改聘代理教師、兼任、代課教師、教學支援工作人員或輔助教學工作的臨時人員。
監委葉大華曾糾正教育部，全國僅29%公立國中小教師員額控留比未超過法定的8%，凸顯非正式教師充斥教育現場，但其工作內容與專任教師幾無差異，但相關權益卻長期未受充分保障，導致「免洗筷教師」、「同工不同酬」等爭議叢生。
陳育霖說，代理教師本應為「因應教師請假」的短期補充性人力，但隨著少子女化趨勢及幾波教育改革後，某些科目的專任教師減課、需求降低，加上年金改革，正式教師申請延退等，學校、地方政府怕正式教師超額，而不敢開正式缺，改為大量聘任一年一聘、更為「彈性」的代理教師。
代理教師的工作內容與專任教師幾無差異，在權益上卻天差地別，且各縣市政策不一，正式教師薪資可隨年資調整、年資可累計、年終獎金1.5個月、考績獎金1個月、享公保及公教退休金；代理教師則是固定薪，轉正式教師後，代理年資無法累計，年終獎金按比例計算，多數代理教師只領10個月薪資，致年終獎金打折，且沒有考績獎金，享勞保勞退。
陳育霖指出，現在連政府部門都大量聘僱約聘人員，「講白了，代理教師亂象就是政府想節省開支、便宜行事，不用付後續公保、公教退休金。」但他認為，這是不必要的節省，因為代理教師每年4、5月份都要考教師甄選、且每年都要考一次，考季對代理教師來說都是壓力，這段時期的授課品質必定受影響，且對學生來說一直換老師，也不是好事。
另外，地方政府常以經費不足、寒暑假沒有學生為由，不給代理教師薪水，多個縣市的代理教師聘期、薪水僅有10個月，與正式教師不同，經過教團、立委多年倡議，近期已經有14個縣市允諾率先於111學年度第2學期「給予代理教師完整聘期、全年薪資」。教育部也在研商修改法規，明定自112學年度起，各縣市應給予代理教師完整聘期、全年薪資，並允諾協助全國各縣市112學年第1學期同步實施完整聘期所需經費差額的50%。
陳育霖表示，代理教師工作內容與專任教師幾無差異，甚至許多代理教師為了爭取留下來的機會，承擔正式教師不願做的工作，如擔任行政職、雙語教學、探究與實作、帶童軍團等，有些縣市甚至規定要做這些事，才願給予完整1年聘期。
全國教育產業總工會理事長林碩杰則說，當中央及地方政府考量將代理教師與正式教師獲得「同工同酬」待遇時，除給予代理教師全年聘期外，也應給予代理教師年終及考核獎金、免費健檢，並關注病假缺少14天、喪假（父母、配偶死亡）缺少5天等權益。
陳育霖卻認為，將代理教師權益提升到跟正式教師一樣，只是短期可以做的事情，實則「治標不治本」，長期來看還是得補足正式教師缺。
他說明，運用過多的代理教師替代正式教師缺額，造成連代理教師都很難招募，有些縣市幾次招聘都招不到人後，專長不用對上，甚至無教師證、非本科都能上，教學品質難以把關；許多代理教師多年都不見正式缺，而離開教職，甚至影響到師資培育，現在有物理、化學等專長，想修教程的學生也減少了，未來若需要相關師資，恐找不到；另外，正式教師長期遇缺不補，等到退休潮再補新人，在教育現場恐怕沒有老中青三代傳承、無法交接教學經驗。
他說，當務之急還是補齊正式教師缺，台灣的教師員額是應對班級數，若擔心少子化、教師員額過剩，建議修法，逐年降低法定編班人數，現行國中30人、國小29人，要以素養導向教學、上探究課程都很困難，不如趁此機會，調成小班制，提升教學品質。