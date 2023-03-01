鰻苗禁漁期「2縣市除外」！3/1起不得捕撈 違者開罰15萬
為使鰻苗得以溯河成長，增裕鰻魚資源，農委會漁業署表示，依「鰻苗捕撈漁期管制規定」，除花蓮縣及台東縣外，其他縣市轄屬之距岸3浬內海域、潮間帶及河口水域，每年3月1日起至10月31日止為鰻苗禁捕期，違反鰻苗禁漁期規定者，將核處3萬元以上15萬元以下罰鍰，呼籲全國捕撈鰻苗業者務必遵守規定。
編輯中心／綜合報導
新北市政府漁業處指出， 鰻魚養殖是我國長久以來的傳統產業，目前養殖所需的鰻苗來源需要依賴野生捕撈的天然苗，因此中央開放特定時間讓漁民捕撈鰻苗。而新北市捕撈鰻苗主要在河海交會口附近，主要使用手抄網、小型人力叉手網或小型張網等漁具作業。
而「鰻魚苗」漁汛期適逢冬季並跨越年度，部分漁民藉由捕撈鰻苗賺取「年終獎金」，漁業處表示，但為利鰻魚資源量的補充，依現行中央法規，一年之中有8個月是禁止捕撈的，有限制的採捕讓漁業資源得以永續利用，產業得以持續發展。同時為了讓成鰻得以降海產卵，漁業署已輔導15直轄市及縣（市）政府公告轄屬至少一條河川之中下游流域，全年禁止以任何方式捕撈鰻魚，其中宜蘭縣更公告全縣境內河川全流域禁止捕撈鰻魚，以進行鰻魚資源養護工作。（編輯：林莞茜）