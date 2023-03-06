北市人口不能只靠「復籍」救！蔣市府擬跨局處提政策利多
近年來因為新冠肺炎疫情影響，許多原本設籍北市的民眾，因為超過兩年未踏入台灣而遭到「除籍」，因此造成北市人口數大幅下滑。而隨著疫情趨緩、國門開放後，半年間台北市的人口數也上升了接近3萬，不過距離市長蔣萬安喊出「三月初人口回升至250萬」仍有1萬的差距。而為了促使北市人口數上升，除了靠「被除籍」的市民「復籍」外，蔣市府也將推動一系列的人口相關福利政策，希望能促使更多民眾前來設籍台北。
記者丁上程／台北報導
台北市社會局預計於三月下旬，正式宣布4月4日起提高生育補助，第一胎4萬、第二胎4萬5、第三胎5萬。由於該補助金額是全國最高，民政局長陳永德也直言，希望能藉由全國最高的生育補助，對周邊都市的民眾造成「磁吸效應」，除了父母願意設籍台北外，新出生的小孩也必須設籍台北才能領取生育補助，除了增加人口移入北市外，也希望能藉此提高北市出生率。
陳永德指出，目標是希望能吸引新北市的人口轉而設籍台北。「新北市應該沒有很大影響，400多萬人口即使有數萬人口入籍台北，對他們來說也不會低於250萬人口數，比較不需要去在意。」陳永德說，原本設籍於新北的父母，若是在懷孕後期即將生育之時，將戶口遷至台北市並讓小孩於北市出生，就可以領到全台灣最多的生育補助。
而為了避免家長在請領完生育補助後，就將戶籍遷出北市，北市府方面也透露，接下來將會跨局處合作，接連推出相關福利措施，除了透過生育補助吸引父母進入台北外，接下來也將規劃租金補貼、社宅分配等，讓民眾願意住在台北；至於養育小孩的部分，北市教育局也將提高托育補助，並且增加公托及私幼的相關學費補助，並且簡化公幼、非營利幼兒園的抽籤流程。