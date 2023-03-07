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校園口罩解禁要脫嗎？醫師曝二次確診下場　這情況請戴好

▲校園口罩禁令鬆綁，家長還是有不少擔憂，書田診所小兒科主任潘俊伸醫師認為，如果疫苗有接種完整，一般日常生活或是在戶外運動不戴口罩也沒關係。（圖／記者周淑萍攝）
▲校園口罩禁令鬆綁，家長還是有不少擔憂，書田診所小兒科主任潘俊伸醫師認為，如果疫苗有接種完整，一般日常生活或是在戶外運動不戴口罩也沒關係。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

校園口罩從昨（6）日開始解禁，但實際走訪校園，多數學童都還是口罩戴緊緊。家長們大多認為，戴了超過800天的日子，孩子們一時半刻無法改變戴口罩的習慣；另一原因，因為搭乘大眾運輸系統或是學校部分室內環境需要戴口罩，不如就直接戴出門；還有一部分則擔心會傳染感冒、諾羅病毒，甚至二次確診等。關於家長們的疑問，《NOWnews今日新聞》請書田診所小兒科主任潘俊伸醫師來解答。

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潘俊伸醫師認為，雖然校園口罩禁令解除，但還是要視情況而定，校園、教室相對來說算是人多的場域，初期如果戴口罩沒有特別的不舒服還是可以戴著，如果自覺身體不舒服，或是有呼吸道的症狀，則建議一定要自主的戴好口罩，避免傳染他人。

此外，近期門診很常出現，像是諾羅等病毒型的腸胃炎，感冒的人也不少，大多是腺病毒、鼻病毒造成的感冒症狀，流感則還沒這麼頻繁。潘俊伸醫師表示，因感冒和新冠肺炎的症狀很相似，大多會出現發燒、喉嚨痛、咳嗽等，建議症狀開始出現連續三天進行快篩，如果沒驗出來就可以排除，不用過度擔心。至於有些人擔心二次確診，潘俊伸醫師觀察認為，症狀不會比較嚴重，恢復的狀況也都很不錯，不像前年會有長新冠等各種後遺症，簡單來說，二次確診就是感冒，然後再得一次感冒，以後應該會是常態，民眾不用過度擔心。

至於要鼓勵孩子戴或不戴，潘俊伸醫師認為，一般日常生活不戴也不用特別有染疫的心理壓力，但政府規定的場合還是會建議繼續戴著比較安心。學生課外活動、體育課等其實可以不用戴，現階段在室內上課則可以自行決定，戴的住就戴，到了夏天悶熱感可能會讓學生自然而然的脫掉口罩回歸日常，到那個時候疫情應該也會更加緩和，家長不用過度擔心。醫師認為，防疫措施還是需要謹慎，但不用步步為營，疫苗如果有全面接種，孩子們在校園可以適度解放，讓生活回歸疫情前的日常。

潘俊伸醫師表示，防疫政策逐漸鬆綁，勢必要回歸常態，面對病毒應該保持著平常心，雖然不用高規格防疫，但仍要嚴謹對待。他認為，目前民眾戴口罩可能是一個習慣，逐漸的走出戶外，在戶外通風的地方其實都可以拿掉，不一定要時刻戴著。話雖如此，潘俊伸醫師還是提醒，因台灣65歲以上的長者疫苗接種率還是不夠全面，如果疫苗接種的狀況不夠完整，會建議長者進出人多的地方還是戴好口罩。如果已經接種3劑以上，脫口罩就能更加放心。

▲書田診所小兒科主任潘俊伸醫師。(圖／書田提供)
▲家長擔心不戴口罩容易二次確診，書田診所小兒科主任潘俊伸醫師認為二次確診就是感冒，然後再得一次感冒的感覺，以後應該會是常態，不用過度擔心。(圖／書田提供)

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