8成家長蠟燭多頭燒！伊甸：早療家庭更甚、籲大眾伸援手

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林文賓說，家長在育兒上非常重視「溝通」與「陪伴」，逾9成家長表示願意與孩子共同討論問題，並傾聽孩子所遇到的困難；然而僅6成的家長，對目前的陪伴品質感到滿意；近8成家長每天陪伴孩子的時間不超過4小時。種種數據顯示，在面對生活的種種壓力時，多數家庭在育兒上感到心有餘而力不足。
林文賓表示，一般家庭都如此，家有發展遲緩孩童的家庭更嚴重，蠟燭多頭燒的窘境對其來說更是顯著；在伊甸的服務經驗裡，許多家庭遇到孩子的成長有遲緩現象時，往往不知所措，若再加上社會環境、家庭結構及生活經濟等壓力，整個家庭就會加速失序，面臨崩潰邊緣。
因此，伊甸早療服務就像是慢飛家庭的顧問，以家庭為核心，為孩子安排療育課程，並透過親子活動、親職講座及定期療育會議，幫助家長在育兒上建立實用的5大能力，包含「溝通力」、「學習力」、「自信力」、「決策力」以及「影響力」，讓家長更了解孩子的需求，並積極且自信地陪伴孩子跨越成長阻礙，減輕照顧壓力。
今年5歲半的小善，因患有罕病雷特氏症，使她在自主能力上較弱，身體站不穩需旁人扶著才能行走。小善媽媽說，剛開始難以接受，但覺得自己得堅強起來，於是獨力帶著孩子跑遍各大醫院檢查、申請身障及罕病證明，努力尋求資源，但是席捲而來的壓力與勞累，讓她的身心日漸不堪負荷。
這一切直到小善媽媽帶著3歲的小善來到伊甸婦幼家園後有了轉變，2年半的早療日托班，教保老師每天陪伴小善做行走練習，也安排有趣的課程活動，增加學習刺激。
不僅如此，伊甸還陪伴小善媽媽走出憂慮，社工與教保老師時常透過接送時間，了解她在照顧上遇到的難題並給予建議、提供與孩子溝通相處的技巧，同時協助媒合罕病門診及相關協會資源，讓小善媽媽與專家及其他罕病家長有深度交流機會。
伊甸基金會婦幼家園主任吳宜霖表示，小善有身體限制，因此剛來時，較著重在自主部分，透過運動訓練她的肌耐力、核心能力，後來媽媽有租助行器，會讓她在家園練習，盼能學會生活自理、有身體主導權，教保老師也會帶著她碰水杯、摸書包，讓她知道什麼時間該做什麼事，協助她融入群體生活。
小善媽媽說，小善從前不喜歡跟人對視，來到伊甸後，開始喜歡跟人互動、聽人說話，露出許多笑容，成長許多。
伊甸基金會指出，伊甸成立40年來，每年幫助超過2萬名發展遲緩兒童及家庭，鼓勵慢飛家庭勇敢站出來，也期待社會大眾給予友善對待，並支持「弱勢兒童服務計畫」，詳情請上官網，或洽捐款專線0800-025-885。