東西藏書互映！故宮推梵蒂岡教廷、明清宮廷藏書特展

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳建仁致詞時提到，故宮在2016年首次和教廷合辦「天國的寶藏」特展，讓台灣人民一窺2000多年前天主教傳承下來的珍貴文物，當時他很榮幸以副總統身分與會；2017年他在接待梵蒂岡宗座圖書館暨機密檔案館總館長時，就有討論到希望以圖書交流方式，保持雙方互動，後續故宮就開始和梵蒂岡宗座圖書館展開長時期的展覽規劃。
蕭宗煌在致詞時說，此次展覽因新冠疫情3度延長，終於在此刻開展，該展覽以時代為序，透過各階段入藏的抄本、印本、版畫、圖繪等，介紹梵蒂岡宗座圖書館自創建以來的發展過程，剛好與明清兩代宮廷藏書的發展時期相當，因此舉辦特展讓東西珍藏互映，這也是故宮首度同時展陳東西方「宮廷」及「教廷」的珍稀藏書，盼讓民眾了解羅馬教廷與中國皇家藏書文化的異同。
另外，蕭宗煌提到，按照梵蒂岡宗座圖書館的「文物借出規定」，通常僅允許3至5件藏品外借展出，此次卻借展故宮42件原件，以及31件影像輸出，真的非常感謝。
故宮指出，梵蒂岡宗座圖書館成立於15世紀中葉，為教皇藏書所在，館藏浩博，素負「人類記憶」、「文明寶庫」之盛譽；而明清兩代宮廷藏書可謂為中國宮廷藏書史的鼎盛時期。
梵蒂岡宗座圖書館宗旨為建立一所合乎人文主義文化標準，涵蓋所有學科的普世圖書館，包含數量龐大的珍罕舊抄本、古今印本、16及17世紀古籍、歷史照片，以及錢幣與紀念章等，收藏的時間跨度超過2,500年。
此次來台珍貴原件包含古羅馬歷史學家蒂托·李維（Titus Livius）巨著《羅馬史》的15世紀抄本，華麗的書冊搭配細膩圖繪，周邊框內可見寓意性人物與信、望、愛三超德的擬人表現，並飾以花綵、植物百卉等元素。
另外還有托勒密（Claudius Ptolemaeus）所著《地理學指南》的15世紀拉丁文譯本，展現文藝復興時期對托勒密作品的重新發現，對於已知世界用數學方法進行新的描繪；而荷馬史詩《伊里亞德》的15世紀雙語抄本，由希臘原文與拉丁文相互對照，飾以細密圖繪。
而故宮此次展出院藏明清宮廷藏書中最富代表性珍品，展覽包含4個單元，「稽古右文」先從官方對於主流學術的建構，帶出明、清兩代最重要的文化大業；「嫏嬛芸香」聚焦清帝對於古籍維護與收藏的態度及貢獻；「冊府千華」遍觀明、清皇家作為「國家出版中心」修撰製作各類圖書的豐碩成果；「清淨修持」則為故宮極富特色的宗教圖書珍藏。
故宮表示，此次特展將於3月11日至7月16日，在故宮北部院區、正館103、104陳列室展出，邀請民眾一覽人類知識文明的智慧結晶，亦可見如藝術品般抄寫裝幀的古書之美。