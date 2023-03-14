長輩跌倒肋骨斷7根 3D列印輔助手術治療減少併發症

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陳百璽主任分析，肋骨骨折常見於機車車禍及意外摔傷，尤其老人家肌力下降、平衡感差、反應慢，洗澡、半夜上廁所都可能跌倒，是摔傷導致肋骨骨折的一大族群，加上長輩常有骨質疏鬆的問題，有時一摔，肋骨就斷了好幾根。嚴重的肋骨骨折常合併胸腔器官損傷，如肺臟撕裂傷、橫隔膜撕裂傷，或胸腔內血管的受損等，增加疾病的嚴重度與治療難度。
「過往對於肋骨骨折的治療，基本上就是不會處理，慢慢就會好。」陳百璽主任表示，早期肋骨骨折極少需要開刀固定，主因是受限於醫材發展，以往沒有專用的固定版，大多採用保守治療與疼痛控制，慢慢等骨頭自然癒合。然而，斷裂骨頭的生長速度非常緩慢，一般而言，至少需3個月才能恢復8至9成，大大影響病患日常生活。
他指出，肋骨骨折引發的劇烈疼痛，症狀輕者造成生活不便，例如無法從事勞動、無法運動、講話會喘等；嚴重者甚至影響呼吸、咳嗽功能，導致肺炎或呼吸衰竭等，不容小覷。
以過去的保守治療方式，病患往往需要忍受長時間的痛楚及生活不便，「特別是老人家，骨頭的生長需要更長時間，更容易因為疼痛降低了活動力，痛到不想動，一旦臥床，併發症隨著增加，身體機能就會大幅下降。」
陳百璽主任表示，肋骨受傷會導致連鎖反應，「它會影響胸腔擴張度，造成吸氣吸不飽，連咳嗽都咳不出來。病人呼吸變喘，喘久了就可能呼吸衰竭。後續處理可能是幫病患抽痰、或是用機器輔助呼吸，但老人家一進到加護病房，問題就更多。」
陳百璽主任分析，如今較新的治療方式，是以手術植入鋼板的方式，將斷掉的肋骨銜接穩固。一方面，使用鋼板固定後，肋骨斷端不再晃動，能大幅減少疼痛感，另一方面，固定好的肋骨癒合時間，也能縮短一半以上，病患能在短時間內恢復日常活動，有效地減少併發症的發生率及住院天數，止痛藥的使用量也明顯地減少，「尤其對於老人族群，手術效果更是明顯。」
陳主任強調，目前透過3D列印技術輔助，可在術前模擬病患骨頭形狀，讓固定的鋼板符合病患肋骨形狀及彎曲度，除了縮短手術時間，還可讓術後的異物感降到最低。「通常病患手術兩三天後，傷口疼痛就會退了一大半，可以自由下床活動。骨板能永久與身體共存，不需再取出，只要回診追蹤兩、三次，注意不要再摔倒就好。」
他補充，自去年5月起，健保將部分嚴重的肋骨骨折（連枷胸）患者納入健保給付範圍，提供每位病患3根鋼板及18支骨釘，可大幅度地降低病患額外需要的花費。