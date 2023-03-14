健身界黑魔法「類固醇」助攻大肌肉　醫：會上癮勿濫用！

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李文祺醫師接受《NOWnews今日新聞》採訪表示，類固醇的使用範圍非常廣泛，包含一般外用的皮膚藥膏、眼藥水、氣喘噴劑、鼻過敏的噴劑，同時也會用來舒緩自體免疫疾病，像是紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎、僵直性脊椎炎、乾癬性關節炎…等帶來的不適，因此也被稱之為「美國仙丹」，但不少人擔心類固醇帶來的副作用，像是月亮臉、水牛肩等，因次在沒有醫囑之下便擅自停藥，對此，李文祺醫師認為：「一般類固醇只要正確使用都是利大於弊。」因此民眾不用特別擔心。
📍類固醇主要有三種
李文祺醫師指出類固醇是人體正常生理所需的荷爾蒙，是由腎上腺皮質分泌的類固醇，屬於天然的荷爾蒙，可以維持我們身體的激素，調節一些生理的反應。其中又可分「糖皮質類固醇」、「礦物皮質類固醇」和「雄性激素」。「糖皮質類固醇」可以合成葡萄糖，維持血壓，屬於壓力型的荷爾蒙，一般所說的類固醇，主要是指糖皮質類固醇的製劑。而「礦物皮質類固醇」可以讓身體的電解質跟水分達到平衡。另外就是「雄性激素」，有助於增強力量、肌肉、骨密度等等，與運動表現有關，其中又以睾丸分泌的睪固酮為主，睪固酮是天然來源的蛋白同化類固醇，屬於天然的雄性激素。
📍健身界的黑魔法「同化性類固醇」
健身界的黑魔法所指的類固醇是指「同化性類固醇」，是經過修改過的睪固酮，施打「同化性類固醇」可以促進氨基酸中的蛋白質合成，也就是說可以擁有更好的蛋白質的利用率，能促進肌肉變大肌細胞的增加，且食慾會增加。但打完很容易上癮，用量會越來越大讓劑量一直往上加，長時間抑制身體去產生同化性類固醇，時間久了就會出現狀況。
📍「同化性類固醇」副作用多
副作用很多，像是提高罹患糖尿病的機率，鈣質的吸收率也會變少，造成骨質疏鬆的情形增加，三酸甘油脂跟膽固醇增加，也會抑制胃粘膜抑制胃酸，胃壁的自我保護功能減少。李文祺醫師提醒，口服或注射類固醇台灣是無法隨意取得，需要有醫師處方籤才能使用，如果真的想要擁有完美的肌肉，醫師建議還是回歸最健康的方式，透過天然食材補充優質蛋白質以及循序漸進的運動。