今起輕症免隔離！感冒確診怎分辨　醫師教「5重點」自保

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李文祺醫師提到，新冠肺炎、流感和感冒這三種疾病的症狀很相似，都可能出現發燒、咳嗽、喉嚨痛等呼吸道的不適，但新冠肺炎會有「下呼吸道」症狀，像是氣管、支氣管及肺部，最明顯的是會有拉肚子的情況。新冠肺炎病程不同，多數1、２週會痊癒，但有些會超過一個月，甚至出現長新冠。且因為流感跟新冠肺炎的狀況真的很像，醫師建議，如果有疑似症狀就需要進行快篩，雖然輕症不需通報或隔離，但做好快篩確認是保護自身和他人的作法。
📍一般人還需要打疫苗嗎？
李文祺醫師解釋，之前打疫苗是有意義的，因為從國外的研究顯示，打第一劑主要是減緩傳播降低重症發生機率，所以消退之後就需要再打，要讓抗體維持在一定的數量，才能減緩新冠肺炎的傳播，所以第一批打完之後，在2021年時其實有降低住院率的意義，但後來發現其實大多數不會引發重症，因此，在多數都是輕症的狀態下，加強施打是否還有意義？現階段與之前的我們施打疫苗的想法就不同了。
📍哪些人還是要加強疫苗施打？
現階段疫苗對於一般人來說施打的意義可能不大，但對於特定族群還是有加強的必要性，像是：免疫力低下、免疫不全，洗腎、心臟病、中風、重大疾病、癌症等，需透過疫苗來加強抗體。
📍輕症患者需要自主管理到何時？
當症狀緩解、快篩結果陰性或距離快篩陽性已經10天，外出會比較合宜，而症狀緩解是指至少一天在沒有吃藥的狀況下沒有發燒，才可以安心外出，但外出還是需要配戴口罩，身上或許還是有病毒，只是病毒會比較少。
📍還需要時刻戴口罩嗎？
目前雖然很多地方都可以不需要戴口罩，但病毒通常都是透過飛沫傳染，醫師建議，如果本身抵抗力較低，還是戴好口罩來保護自己，且在接觸長輩、免疫力低下的患者也應該要戴好，並落實勤洗手、不隨意摸眼口鼻才是保身之道。