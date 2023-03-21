注音郵票開賣！隱藏玩法曝光 「4符號」罵人不帶髒字
中華郵政昨（20）日發行「注音符號」郵票(第1輯)，可以自由排列的「隱藏玩法」在網路掀起話題，開賣即吸引不少民眾購買。其中，發揮二創精神，拼出大批影迷愛玩的諧音髒話哏「ㄇㄉㄈㄎ」，可謂「罵人不帶髒字」的另類用途，最受網友熱論。事實上，愛你在心口難開的「ㄒㄏㄋ（喜歡你）」、「ㄍㄌㄇ（給撩嗎）」，更令不少人大讚可愛。
記者蕭涵云/台北報導
注音符號為兒童學習語文、認識國字的重要工具，中華郵政為增加兒童學習樂趣及欣賞臺灣寶島之美，特別規劃「注音符號」郵票共4輯將依序發行，昨日開賣的首輯1套10枚，以「ㄅ、ㄆ、ㄇ、ㄈ、ㄉ、ㄊ、ㄋ、ㄌ、ㄍ、ㄎ」結合行政區地圖及當地特色為設計，面值皆為6元，採聯刷方式印製。
注音符號郵票圖案分別為「ㄅ」北投、溫泉，「ㄆ」平溪、天燈，「ㄇ」馬公、西瀛虹橋，「ㄈ」富里、金針花，「ㄉ」東港、黑鮪魚，「ㄊ」頭份、油桐，「ㄋ」南竿、八八坑道，「ㄌ」鹿谷、茶，「ㄍ」觀音、蓮花，「ㄎ」口湖、烏魚子。除了能更認識注音符號，也方便直接了解家鄉特色。據悉，將在2年內分4輯發行完畢。
過去大批影迷愛玩好萊塢明星山繆傑克森（Samuel L Jackson）的諧音髒話哏「ㄇㄉㄈㄎ」，因在首輯1套10枚內即可拼出，引發網友熱論；被發現該組郵票可「罵人不帶髒字」的另類用途後，眾人更發揮二創精神，開發諸多「壞壞」聯想拼字。
事實上，「注音符號」郵票的巧思應該不只這樣，像是愛你在心口難開的「ㄒㄏㄋ（喜歡你）」、「ㄍㄌㄇ（給撩嗎）」，寓意思念的「ㄋㄏㄇ（你好嗎）」、「ㄨㄒㄋ（我想你）」，更能表現文字魅力，也受到不少集郵迷、親子家庭關注。