阿嬤怕貓孫著涼「織藍色小毛帽」！牠一戴秒變憂鬱梵谷
有一種冷叫阿嬤覺得你冷！中國海南的網友家養有一隻愛滋白貓「北北」，過去因為在外流浪吃了許多苦，僅十歲就有著看盡世間繁華的滄桑之感，而這樣令人心疼的貓咪是如今家裡人的心頭寶，阿嬤擔心貓孫的腦袋著涼，特地親手織出一頂寶藍色小毛帽，可北北戴上後卻讓飼主忍不住笑出來，網友更笑稱其神韻似荷蘭後印象派畫家「梵谷」。
記者李惠婷/綜合報導
照片發布於昨（5）日，飼主表示自家阿嬤認為小朋友最容易著涼，所以特地手織一頂藍色毛帽保護寶貝貓孫的小腦袋，說戴上以後就不怕冷風吹了，而北北也非常配合地乖乖戴上，可淘氣又帶點藝術氣息的小圓帽配上北北看透世俗紅塵的悠遠眼光，竟讓人越看越想笑，越看越想到一位藝術家！
網友便開玩笑道：「像梵谷那個自畫像的氣質」、「媽呀梵貓」、「就我覺得像小紅帽與大灰狼裡面扮成奶奶的大灰狼嗎」、「貓：腦袋突然就沉重了」。
據悉，貓愛滋全名「貓免疫不全病毒感染症（Feline Immunodefiency Virus，FIV）」，是一種由病毒感染而引發的疾病，與人類的愛滋病並不相同，會在貓之間透過唾液和傷口交互傳染，不會傳染給人，且愛滋貓若照顧得當，壽命並不短於普通貓咪。