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遊艇新藍海／想拚下一個兆元產業　遊艇業者盼政府「專法專管」

▲台灣的遊艇自有數從2019年的572艘，截至今年2月來到1123艘。（示意圖／業者提供）
▲台灣的遊艇自有數從2019年的572艘，截至今年2月來到1123艘。（示意圖／業者提供）

記者黃仁杰／專題報導

後疫情時代來臨，許多商業模式與旅遊習慣也產生改變，其中，遊艇休憩產業在疫情後更是大鳴大放，全台規模最大的亞果遊艇集團，於台南安平、澎湖、高雄亞灣投資的事業體持續擴大，亞果遊艇集團總經理唐玉書接受《NOWnews今日新聞》採訪時自信表示，隨著政府有意推動，加上台灣的消費力，遊艇產業就是台灣下一個兆元產業。

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根據瑞士寶盛銀行最新調查，台灣為世界高端生活最貴城市的第三名，僅次於上海及倫敦，而在富比世富豪榜中，台灣也有51人進入全球前一千名，而台灣的遊艇自有數從2019年的572艘，截至今（2023）年2月來到1123艘，遊艇駕照發放從2012年僅1千張左右，到今年已經大幅成長到2萬5千多張。

「台灣並不是無法發展遊艇休憩產業！」唐玉書指出，2019年韓國有1萬5千個遊艇泊位，台灣如今僅1千個左右，以這樣的規模經濟和人口數預估，台灣應該有1萬個遊艇泊位的市場，以亞果來說，目前會員數來有1千人，從剛開始2014會員的入會費是60萬，如今已經上漲到180萬，今年4月即將上漲到210萬，消費需求儼然存在。

不過，遊艇休憩產業在台灣仍屬新興產業，由於過去海權僅開放給漁業、商港使用，在法規的限制上難符合遊艇需求。唐玉書舉例，如果搭乘遊艇由A地前往B地，當遊艇從B地返回A地時必須維持「原班人馬」，無法載運其他乘客，原乘客也無法選擇其他交通方式返回，「如果我從安平搭到澎湖，回程也必須如此，這樣哪裡是『藍色公路』呢？遊客如果從台北搭高鐵到高雄，當然也可以選擇從高雄搭飛機回台北啊！」

而台灣各地的港口主管機關的不統一，也讓業者傷透腦筋。台灣的港口主要分為漁港、商港和專屬遊艇港，主管機關就含蓋農委會漁業署、港務公司和交通部航港局，過去在資料遞件和申請租用上，常常因為各個單位不熟悉遊艇產業而卡關，唐玉書認為：「政府應該要專法、專管，主管單位要明確，也應該簡化流程。」如果要鼓勵產業發展，在關稅、自由市場的開放上需要多一點利多。

▲遊艇休憩產業在台灣仍屬新興產業，由於過去海權僅開放給漁業、商港使用，在法規的限制上難符合遊艇需求。（圖／業者提供）
▲遊艇休憩產業在台灣仍屬新興產業，由於過去海權僅開放給漁業、商港使用，在法規的限制上難符合遊艇需求。（圖／業者提供）
此外，唐玉書表示，很多的碼頭、基礎建設，目前都是民間自發性的做，國家資源並沒有挹注到產業上，「像我們就沒辦法跟銀行貸款，因為海上沒有門牌，我沒有辦法抵押。」台灣的經濟要發展，一定是要鼓勵很多明星產業，否則企業一直走在前面，很孤單、也很辛苦。

「反觀國外，在海權開放之後，業者使用水域不用另外付費，就有更多的資源投入岸上建設，同時也帶動人潮、周邊經濟發展。」唐玉書以香港、新加坡為例：「遊艇就是生活中的一部分，就像假日會開車一樣，新加坡遊艇會的會員可以在假日直接出海，提前兩個小時申請就能入境馬來西亞。」甚至大型的遊艇會還有海關人員進駐，直接進行入關作業，「這些都是台灣法規上無法配合的地方。」

唐玉書強調，雖然很多人對於遊艇的印象，只停留在電影中紙醉金迷的場景，「但不要讓舊思維限制了想像力！」以亞果為例，從高消費階層的遊艇會到兩個小時的租船出港、新品發佈會、記者會、辦派對、音樂會，他們也有千元以下就能供消費者體驗的商品，持續開拓海上的新視野。

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