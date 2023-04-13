禁航時間「妥協縮短」太罕見？彭博：中國政府內部協調有問題
中國在還台軍演過後，原定從16日至18日在台灣北方劃設禁航區，不過經我交通部抗議後，全程縮短改為27分鐘；《彭博社》報導提到，學者認為這種罕見的「讓步」態度，背後象徵的是中國政府內部各部門的協調出了問題。
國際中心楊智傑／綜合報導
《彭博社》報導指出，中國以「航太活動」為由，原訂16日至18日上午9時至下午2時，對台灣北方劃設禁航區。不過經我國交通部昨（12）日在聲明中抗議，使中國民航部門航太活動時間改為16日上午9時30分至57分，全程27分鐘；今日福建海事局又預警當天東海部分水域範圍內可能「有火箭殘骸墜落」，禁止船隻駛入相關水域，影響時間從上午9時至下午3時，一共6小時。
對於中國各部門之間「指令不同」的原因，不僅北京當局未對外公開發表聲明，中國民航局、中國外交部長汪文斌也在例行記者會中避談此事。
澳洲國立大學（Australian National University）台灣政治及兩岸關係專家宋文笛（Wen-Ti Sung）認為，北京在台灣提出抗議後竟然修改了計畫，這種「讓步妥協」明顯不尋常。
宋文笛認為，北京確實給出改變是因為政府部門間的協調出現問題，航空部門可能因為技術需求所以要求延長禁航區的時間，然而負責經濟和外交事務的部門則為了盡力減低地緣政治壓力，而選擇縮短禁飛區期限。