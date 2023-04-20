足球／台師大1:0勝台體大　喜迎隊史第八冠

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經過中場休息，第51分鐘臺師大把握角球開出強攻，第一波被臺體門將卓昀蓁擋下後彈出，宋芯寧見機補上頭鎚破網、率隊領先。臺師打破僵局後信心大增，持續嘗試攻門，臺體同樣攻勢不輟，惜長射多受制無法有效取分，終場臺師大就以1:0重奪后冠，報了上屆激戰到PK落敗的一仗，也扳平兩隊決賽對戰紀錄。
「球員都沒有放棄！不會因為得分就鬆懈或退守，而是繼續突破。」臺師教練江佩凌給予全隊激賞，攻進致勝球的宋芯寧也歸功隊友：「是大家一起才能創造出的機會！」她提到，每次戰局僵持都會比較著急，教練告訴大家平常心、照著想法踢就對了，加上平時都會針對這些預設狀況練習，因此，當下球一來，自己就有信心去攻擊。
回顧本屆奪冠歷程，臺師教練江佩凌感觸良多，她提到每年陣容變動難免，能給的就是陪伴、支持和協助，也尊重每個成員的選擇：「願意來的球員，我們給機會，持續磨合到能跟對手抗衡，表現很棒了！」球員抱病上場也想拼、每場球不同人挺身而出，她認為全隊信心來自於隨時都在備戰狀態：「隊內沒有分學姊妹、代表隊與否，可以做到就去承擔，誰準備好、誰能誰就上，大家一起做好。」她也謝謝臺體作為可敬的對手，總是有來有往的對決。
對於拚戰整場落敗，臺體教練賴麗琴表示，對戰臺師維持一貫原則和準備，失分在於對「定位球」的應對還不足，她點出因應天候傳球放球的節奏、一對一企圖心等尚需加強的部分，但也肯定球員在守備陣型的選擇跟交代有所進步：「其實整體內容是好的！」今年做出戰術變化和調整，處理上不夠成熟，希望明年修正、再來挑戰。
111學年度UFA大專足球聯賽女一級最終成績
◉團體名次
第一名：臺灣師大
第二名：臺灣體大
第三名：輔仁大學
第四名：屏東大學
公平競爭獎：屏東大學
◉個人獎
金靴獎：臺灣師大 鄭雅之（6球）、臺灣師大 丁家英（6球）
銀靴獎：臺灣體大 田中麻帆（6球）
銅靴獎：輔仁大學 鄧霈璘（5球）
金手套獎：臺灣師大 王郁婷